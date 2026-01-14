¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬£³ºÐ²¼D¥ê¡¼¥¬¡¼¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤È·ëº§¡¢ÉãÍ¥ºî¤µ¤ó¡¢ÊìÈþÍ³µª¡¢·»Î¶Ê¿¡¢æÆÂÀ¤Î·ÝÇ½°ì²È
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢D¥ê¡¼¥°¡Ö¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¡×½êÂ°¤ÎD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKTR¤³¤È¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê40¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£Î¶Ê¿¤Ï21Ç¯¤Ë¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå¡Ê28¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢æÆÂÀ¤Ï18Ç¯¤Ë½©¸µ¾¿¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½°ì²È¤Î¾¾ÅÄ²È¤ÎËöÌ¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYoung Juvenile Youth¡×¡Ê¥ä¥ó¥°¥¸¥å¥ô¥Ê¥¤¥ë¥æ¡¼¥¹¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ12Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£15Ç¯¤Ë¤Ï¡¢iTunes¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖNEW ARTIST¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤ËÂè1ÃÆ¤ËÁª½Ð¡£Æ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAnimation¡×¤Ï¡¢iTunes¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç7½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
21Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖNIGEMIZU¡×¡Ê°ëÉô¾¼»Ò´ÆÆÄ¡Ë¤ò½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸øÇ§¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢2025¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç6¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¸åÆ£¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÄ¾¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤µ¤¨¤âÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤¢¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Æüº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î±×¡¹¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´ÈôÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢·î´©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖGINZA¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤Ø¤ÎÀ¸½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£