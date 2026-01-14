¹ñºÝ¥¢¥ï¡¼¥ÉËÜ¾Þ¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¡¡¡È¸¤¡ßÍÄ»ù¡ÉÀßÄê¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿É½¸½ÎÎ°è¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤£÷¡×¡Ö¤¢¤È°ú¤¯¡ª¡×¤ÎÈ¿¶Á
¡¡°¦¸¤¤¬¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤ÎLINE¥Þ¥ó¥¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡×¤ÇËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºîÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏSNS¤Ç¥ß¡¼¥à²½¤µ¤ì¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤âÁê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¥®¥ã¥°É½¸½¤¬Ëä¤â¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó³¦¤Ç¡¢¤Ê¤¼ËÜºî¤Ï¡È¶¦´¶¡É¤È¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£Æ±ºî¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¸«¤É¤³¤í¤È¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û³¤³°¤ÇÏÃÂê¡ª°Û¿§¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤È¤Ï¡©
¢£¸¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡ß»Ò¤É¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¡¡¾Ð¤¤¤È²¹¤â¤ê¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë
¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·3Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÆâÌîÍ§Î¤¤¬¡¢¤¢¤ëÄ«ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥É¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î°¦¸¤¡¦¥Þ¥ë¤¬¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éÍ§Î¤¤ÎÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç²ÈÃæ¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Þ¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢Í§Î¤¼«¿È¤Î¿´¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë°Û¿§¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿mojo¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£¥ì¥Ó¥å¡¼Íó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤È»Ò¶¡¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÇ¹â¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆ±°Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤ó¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤³¤â¿Í´Ö¡©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¢¿·¤·¤¤£÷¡ª¡×¡Ö¤¢¤È¤ò°ú¤¯ºîÉÊ¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃ°Û¤ÊÀßÄê¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°¦¸¤²È¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¼´¤Ë¡¢°é»ù¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¥Ú¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÏÀ®¿Í¤·¤¿»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÎø°¦Áê¼ê¤ä¿ÍÀ¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Ò¥í¥¤¥óÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Þ¥ë¤Ï¡¢ÍÄ»ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼«Î©¿´¤ä¶¨Ä´À¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯À¹¤ê¤Ç¼ê¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯ÎðÀßÄê¤Ë¸¤¤È¤·¤Æ¤Î½¬À¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¡¢²¹¤«¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇºÌ¤é¤ì¤ë¡£»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦Í§Î¤¤ÎÊ³Æ®¤È³ëÆ£¤Ï¡¢°¦¸¤²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ä¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¬²¼¤Ë½»¤àÀÄÇ¯¤ä¶¯ÌÌ¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¡¢ÆÈ¼«¤Î·ò¹¯Ë¡¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÏ·¿Í¤Ê¤ÉÍ§Î¤¤È¥Þ¥ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤âÂ¿ºÌ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤ÄÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊª¸ì¤òÄÉ¤¨¤ëÅÀ¤â¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¤¬Â³¡¹¡¡ºîÉÊÀ¤³¦¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤Î³°¤Ø
¡¡ÆÃÄ§Åª¤Êºî²è¤â¡¢ËÜºî¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¡£ºÙÌ©¤ÇÎ®Îï¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¼çÎ®¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¿¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¡£ÀâÌÀÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ÎÀ¼Á¤È¡¢ºî²è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¸øÊç¤·¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡Ø2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡Ù¤ÇËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿ËÜºî¡£¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤â¡Ö¥Þ¥ë¤Î¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤Þ¤ºÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤ä¾õ¶·¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¤Î¸ýÄ´¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÂæ»ì¡Ö¤Û¤é¤Ã¤ª¤Æ¤Æ¡ª¤¹¤Ã¤´¤¤¤Ç¤·¤ç!?¡×¤Ê¤É¤¬SNS¤Ç¥ß¡¼¥à²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMIXX¡Ê¥¨¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬²Î¤¦¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡×¤Î·àÃæ²Î¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬Áá´ü¤Ë½ªÎ»¡£¿©ÉÊ¤ä²Û»Ò¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢·ÈÂÓ´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ß¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥Þ¥ë¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤Ï¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¡çÌµÎÁ¡ÊÌµ¸ÂÌµÎÁ¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤À¡£¡Ö¡çÌµÎÁ¡ÊÌµ¸ÂÌµÎÁ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤òÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÀèÆÉ¤ß¤ÎÍÎÁÏÃ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìÄê´ü´Ö¸å¤Ë¤ÏÌµÎÁÏÃ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´°·ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤ä¤¹¤¤Æ³Àþ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ã¿è¤Ç¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼´¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿°ìºî¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸¡¦ÜÔÎÓ»Ë¾Ï¡Ë
