MLBネットワークのモロシ記者が言及した

まさかの形で評価が広がった。巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真内野手の“振る舞い”に、米大物記者が歓喜した。6日（日本時間7日）に本拠地ロジャースセンターで行われた入団会見での岡本の発言が改めて注目されている。

米スポーツ局「MLBネットワーク」が9日（同10日）に番組を公開。同メディアのジョン・モロシ記者が「カズマ・オカモト。私はこの選手が大好きなんです。一流の右のパワーヒッターで、WBCでの活躍を私たちは皆見ましたよね。2023年のWBCで金メダルを獲得した侍ジャパンの中心メンバーの1人でした」と紹介した。

守備面に関しても言及した。同記者は「私にとって一番のポイントは、オカモトがブルージェイズで三塁を継続的に守れるかどうか、という点です。もし彼が三塁で守備を上手くこなせるのであれば、アンドレス・ヒメネスを遊撃で起用したり、場合によっては二塁に回したりできる」と編成面での広がりを指摘した。

さらに評価を上たのは会見での発言だった。「オカモトは記者会見でも素晴らしい対応をしていました。できる限り英語で話そうとしてくれました。さらに、自分の好きな映画として『千と千尋の神隠し』を挙げました。これは私の娘エレナのお気に入りの映画です！ オカモトはすでにファンとつながる方法を見つけているんです」と嬉しそうに語った。

入団会見では「I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team.（ブルージェイズに加入できて嬉しいです。毎日一所懸命にプレーし、チームのために全力を尽くします）」などと英語で挨拶。4年9600万ドル（約95億円）で入団した岡本は、すでに米メディア、ファンの心を掴み始めているようだ。（Full-Count編集部）