部下だった既婚男性とラブホテルで10回以上密会していた問題で、2025年10月に小川晶市長が辞任した群馬県前橋市。新たな市長を選ぶ選挙は、1月12日に投開票がおこなわれた。

「辞職した小川氏を含めて5人が立候補しました。小川氏は今回、組合系などからの推薦はなく、選挙区をくまなく回る『ドブ板選挙』に徹して、謝罪と実績の強調を繰り返しました。

年配の有権者からは “ラブホ密会” に対して『弁護士なのに』など、倫理観を疑問視する厳しい意見もありましたが、子育て世代からは、公立小中学校の給食費無償化などが評価され、再選を果たしました。

投票率も47.32％で、前回39.39％より伸びていますから、市民の関心は高かったですね」（政治担当記者）

当確が打たれたあとも万歳などはなく、小川氏の謝罪と決意のあいさつがおこなわれた。

そうしたなか、NHKの市長選挙報道が話題になっている。

「投票時間中から、NHKはニュースで投票率などを詳細に報じていたのですが、その際は小川氏の辞職理由などを明らかにしていませんでした。

しかし、8時台のニュースでは一転、『ラブホテルに通っていた問題で』と伝え、その後も『ラブホテル』という言葉が連呼されました。投票時間中は、まだ有権者の投票行動に影響が出ないよう、配慮したのでしょう」（同）

NHKのアナウンサーが「ホテル」ではなく「ラブホテル」と明言したことに、SNSでもさまざまな意見が寄せられている。Xでは、

《NHKのニュースでこんなに「ラブホテル」と連呼されるとは思わなかった…》

《選挙戦の報道でNHKアナが「ラブホテルで…」連呼してた さすがNHKラブホとは略さないんだな》

《真面目な顔して何度も“ラブホテル”って言われると、笑っちゃう》

など、“お堅い” NHKのニュースで「ラブホテル」という言葉が繰り返されたことに、驚きのポストがあがっていた。ちなみに最近は、「日本独特の宿泊施設」ということで、ラブホテルを利用する外国人観光客も多いそうだ。

小川氏は13日に市役所で当選証書を受け取り、14日に初登庁をする予定だという。