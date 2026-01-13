ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第25回 今川優馬（日本ハム）

生粋の道産子である今川優馬にとって、北海道日本ハムファイターズは憧れの球団だった。コロナ禍にあった2020年のドラフト会議では、意中の球団からの指名をただ静かに待ち続けた。名前が呼ばれない時間が過ぎるなかで、今川の脳裏には「指名漏れに終わった２年前のドラフト」がよぎっていた。



JFE東日本時代の今川優馬 photo by Sankei Visual





【野球人生を変えた３打席連続本塁打】

大学通算25本塁打を放った東海大学北海道キャンパス時代、ドラフト志望届を提出したものの指名漏れ。そして社会人野球・JFE東日本で迎えた２年目、2020年ドラフト会議当日は、今川にとって自身２度目となる"運命の日"だった。それだけに胸に込み上げるものがあったのか、６位で指名を受けた瞬間、今川の目からは自然と涙があふれた。

「２年前にドラフト指名漏れを経験し、進路が決まっていなかった僕を拾ってくれたのが、JFE東日本の落合成紀監督でした。落合監督は僕のスタイルを認めてくださり、いつも『思う存分やってこい』と背中を押してくれた。こうして今、プロでプレーするチャンスをもらえたのも、落合監督のおかげです。感謝してもしきれません」

大学時代に流した涙とは違う、喜びと安堵が入り混じった涙だった。感謝の思いも詰まったその熱い感情を胸に、彼がそう語ったのは、プロへの道が開かれたドラフト直後の冬のことだった。

迷いのないフルスイングは、今川の代名詞だ。大学時代から貫いてきたその打撃スタイルで、JFE東日本では１年目から活躍の場を広げた。社会人野球のメインイベントである都市対抗野球大会を目前に控えた、社会人日本代表との強化試合。そこで今川は、３打席連続本塁打を放ったのだ。

「トップレベルの投手から打つことができて、社会人でも『やっていけるかもしれない』と思えた。インパクトを残せた試合だった」

当時、三菱重工神戸・高砂（現・三菱重工West）の大エースだった守安玲緒（もりやす・れお）から２本、四国銀行の絶対的エースだった菊池大樹から１本。バックスクリーンに２本とレフトへの１本は、今川の野球人生が好転していく大きなきっかけとなった。

【再現性を意識した社会人での変化】

勢いそのままに迎えた第90回都市対抗野球大会（2019年）では、２番打者として驚異的なフルスイングを見せる。準決勝では、東芝の宮川哲（現・ヤクルト）から、逆方向となる右翼スタンドへ先制本塁打。５試合に出場して21打数8安打。チームの都市対抗優勝に大きく貢献し、新人賞にあたる若獅子賞を手にした。

「社会人になってから、逆方向へのホームランを打てるようになった。外中心の攻めに対応しようと思って練習するなかで、いい副産物だった」

大舞台での一発を振り返りながら、打者としての成長をそう語ってくれたことがある。社会人野球で極上のスタートを切った今川は、その年の社会人ベストナイン（外野手部門）にも選出された。

「大学まではホームランに特化したスイングでしたが、社会人では再現性を高めることを意識して練習に取り組みました。そのなかで、自分の理想とする、長打と打率を両立できる打者に近づけたと思います。１年目は、年間を通して３割以上の打率を残せましたし、充実した１年になって、自信にもなりました」

だがドラフト解禁となった2020年は、その打撃が注目される一方で、重圧と戦いながら苦しさも味わった。コロナ禍で練習や大会に多くの制限が設けられるなか、思うような結果が出ない。

「とくに夏場は、精神的にもどん底でした。８月頃は成績も出せず、本当につらかった。自分じゃなくなるくらい、野球が好きじゃなくなるくらいに。それまでは本当に野球が大好きで、ワクワクしながらやっていたんですが、どこかで『プロにならなければいけない』という使命感に変わってしまったような......。周りからも期待されていましたし、その思いに応えなければいけないという気持ちになってしまって、すごく苦しかったです」

大好きだった野球が、嫌いになりかけた。今川は、そんな心の内を打ち明けてくれたことがある。そんな彼を救ってくれたのが、北海道に住む家族だった。

【優馬の名前に込めた父の思い】

「９月頃、両親とテレビ電話をする機会があって、そこで初めて悩みを打ち明けました。母は、僕の顔を見るなり『つらいんでしょ......』と言って。その言葉を聞いた瞬間、一気に感情があふれてしまいました。でも、その時に父が言ってくれたんです。『野球を楽しんで、思いきりバットを振ればいい』って」

父・広美さんの言葉に、今川は打者としての原点を再確認できた。ありのままの思いを素直に吐き出すことで、気持ちも楽になった。それまで築き上げてきた野球スタイル。言わば、モットーである「フルスイング」の大切さにあらためて気づかされた今川は、自身を覆っていた霧を振り払うことができた。そして、その代名詞が評価され、ドラフト指名を勝ち取った。

優馬という名には、父の強い想いが込められている。競走馬の生産地として知られる北海道・静内町（現・新ひだか町）で生まれ育った父は、大の馬好きだった。競馬を題材にした漫画『優駿の門』（作：やまさき拓味）の主人公・光優馬にちなんだもので、馬力があり、縁の下の力持ちとしてチームを支え、なおかつ優しい人間に育ってほしい──そんな願いが重ねられて「優馬」と名づけられたという。

プロ６年目を迎える2026年シーズンも、フルスイングを信条とする今川は、その名にふさわしい存在であり続けるはずだ。