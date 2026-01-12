散らかった部屋にうんざりしてものを減らしても、リバウンドを繰り返してしまう…。そんな方も多いのではないでしょうか。ミニマルな暮らしを発信するOdekoさん（40代）も、以前は浪費家で、20代の頃からリバウンドを繰り返していたそうですが「ようやくキレイな部屋をキープできるようになってきた」と話します。Odekoさんがものを増やさないために心がけている考え方について伺いました。

収納の余白は「買ってもいいよ」の合図ではなかった

散らかった部屋、浪費癖、貯金ゼロ…。そんな自分にうんざりして捨て活を始めたはずなのに、いざ捨て活がひと段落すると「ものを減らしたのだから、少しくらい買ってもいいよね」とごほうび買いに走っていました。

【写真】ものを買うと、芋づる式にものが増えていく

あいたスペースを見ると、「もう少し増やせる」という感覚になっていたのです。

これでは捨て活ではなく、しっくりこないものを手放して、今の気分に合うものを買って、持ちものを入れ替えただけ。浪費癖がすごかった私の場合、「捨てる」と同時に、「買わない」にもフォーカスしなければいけなかったのです。

ようやく今、そのことに気づき、「余白は余白のままでいい」と思えるようになってきました。

ものはものを連れてくる。リバウンドしないものの選び方

捨て活でものを減らしては、また買って…を繰り返していた私が気づいていなかったもうひとつのことが、「ものはものを連れてくる」ということです。

たとえば観葉植物をひとつ買ったら、ジョウロや霧吹き、そして、トレーや鉢カバーなども欲しくなります。

流行りのトップスを買ったら、それに合うスカートも欲しくなり、そうすると手もちのコートとのバランスが気になって…。ひとつ買うと、芋ヅル式にものが増えていくのです。

リバウンドを繰り返していた時代は、そこまで深く考えず、ものを増やしていたように思います。

今は、服なら「手もちの服と合わせられるか？」、ものなら「そのものだけで完結できるのか？」までイメージして、購入の判断をするようにしています

ものを減らしても、小さな「捨て活」は続いていく

リバウンドを繰り返していた時代の私は、捨て活をして、一度ものを減らしたら、それでスッキリした暮らしが手に入ると思っていました。

でもそれは少し違っていて、捨て活をした後も、不用になったものを都度手放していかなければ、ものはじわじわと増えてくるのです。

暮らす場所や、自分の年齢の変化とともに、必要なものも変化していく。

なので、大がかりな捨て活が終了したとしても、小さな捨て活はずっと続くのだと、今はそうとらえるようになりました。