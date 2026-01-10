トレーニングコーチの塩多雅矢氏が紹介する「スローイング向上ドリル」

投球時に手と足の動きがバラバラで、スムーズに腕が振れない選手は多い。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは課題改善策として、「踏み出し足と上半身」を連動させるドリルを紹介している。

投球動作において重要になるのが、踏み出し足と上半身の回転のタイミングだ。ずれると、身体を回そうとした瞬間に足が再び前に出てしまい、回転のエネルギーを失ってしまう。「腕が出てこないケース」の多くは、このタイミングの不一致が原因で塩多さんは「リズムスロー」ドリルを推奨している。

具体的な動きは、投げる方向に対して着地足（右投げなら左足）を「振り回すような形」で動かす。この動きに合わせて腕も振るが、タイミングが鍵になる。塩多さんは「足が向こう（捕手側）にいっている時に腕はトップ（の位置）。足が戻ってくる時に上半身が回転する」と説明する。

感覚として、足は「前、後ろ、前、後ろ」のリズム。上半身は「トップ、ターン、トップ、ターン」と唱えるとわかりやすい。振った足を戻した時に上半身を回転させることで、着地と回転のタイミングが合うようになる。まずはボールを持たずに動きを確認するのが良いだろう。

注意点は、上半身を回転させようとした際に、振り出した足がさらに前（捕手寄り）に出てしまわないこと。「（足が）戻ってくる時に（上半身が）回転しているかを見てもらえれば」とアドバイスする。コツを掴むことができれば、楽にこなせるはず。上半身と足の連動性を高め、スムーズな腕の振りを手に入れたい。（First-Pitch編集部）