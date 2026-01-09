「ニューバランス」の新CM「We Got Now」

さすがの“先頭”だった。米スポーツメーカー「ニューバランス」公式X（旧ツイッター）は7日（日本時間8日）、新ブランドCMを公開した。世界的アスリートが共演する中、いきなり登場したドジャース・大谷翔平投手にファンも興奮している。

公開されたCMは「We Got Now」と題された30秒の映像だ。ニューバランスのキャップとTシャツを着た大谷が、カメラに向かって帽子のつばに触れて決め顔を披露すると、その後は入れ替わり立ち替わりで各競技のアスリートが躍動。大谷は17秒付近で再登場し、ダッシュやピッチングも披露している。

アーセナルの至宝ブカヨ・サカをはじめ、全仏オープン覇者のココ・ガウフ、マーベリックスのクーパー・フラッグらが一堂に会する豪華なCM。やはりファンが注目したのは大谷だ。「ショウヘイはキュート」「ユニコーン」「最高だ」と英語で反応が寄せられた他、「大谷翔平選手かっこいい〜」「大谷さんかっこいいな。世界的CMに先陣を切っているところもすごい」「カッコいい」と日本のファンも大興奮だった。

大谷は2023年1月から「ニューバランス」とスポンサー契約を結んだ。インスタグラムのプロフィール画像にも使われているシグネチャーロゴはいまや代名詞となっている。同社を含めて20社以上とのスポンサー契約を結ぶとされている大谷。フィールドでは3年連続4度のMVPやワールドシリーズ連覇を成し遂げるだけでなく、副収入は1億ドル（約150億円）以上とも言われている。（Full-Count編集部）