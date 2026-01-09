ÈÄÌîÍ§Èþ¡õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤ËÁûÁ³¡ª´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¡È¸µ¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤â¡ªÈÄÌîÍ§Èþ¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡Ø¹ÈÇò¡ÙÉñÂæÎ¢¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤È¤â¤Á¤ó¡õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
2025Ç¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ËAKB48¤ÎOG¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÈÄÌî¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤â½é½Ð¾ì¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
ÈÄÌî¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¡Ê¥Ïー¥È¥Þー¥¯¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹ÈÇò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÆÌ©¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁ´6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤À¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¡¢ÈÄÌî¤Ï½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥¦¥£¥ó¥¯¤ò·è¤á¤ë»Ñ¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ºÆ¤ÓÌµ¼Ùµ¤¤ËÂç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤ÆÈÄÌî¤ËÇ÷¤ëÍÍ»Ò¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤ä´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÈù¾Ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²¿¤«¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡¢ºÇ¸å¤Î6ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤ÆÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»õ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÈÄÌî¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÁ°½»¤ó¤Ç¤¿¤ª²È¤¬¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ç¡Ø¤¨¡ª¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡×¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Æ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤Î²Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡¢¡¢tiktok¤ËºÜ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£ÈÄÌî¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¡Ö¥Ø¥Óー¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿³Ú¤·µ¤¤Ê¸÷·Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÈÄÌî¤ÎTikTok¤Ë¥À¥ó¥¹¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°Õ³°¤Ê¥Ú¥¢¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÈþ¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£