¡ÖShohei Day¡×¤¬8Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿
¡¡Îò»ËÅªÂ¸ºß¤À¤«¤é¤æ¤¨¤ÎÆÃÊÌÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë1Æü¤«¤±¤ÆÆÃ½¸¤¹¤ë¡ÖShohei Day¡ÊÂçÃ«¤ÎÆü¡Ë¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÎãÃæ¤È¤â¸À¤¨¤ë°ÛÎã¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âºÇ·ÉÎé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÏÂçÃ«¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÊüÁ÷Æü¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ä¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶É¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÂçÃ«¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»þ´Ö¸áÁ°9»þ¤«¤éÌë12»þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¡£ÅöÁ³¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¤·¤«¤âÊÆ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂçÃ«¤À¤±¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ÛÎã¤À¡£5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¡ÈÅöÆü¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÂçÃ«¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¤À¤ï¡×¡Ö³Ø¹»¤â»Å»ö¤âµÙ¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤Ê¤¤¡×¡Öº£¸å¡¢¤³¤ó¤ÊÁª¼ê½Ð¤ë¡©¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë°ÎºÍ¡£2021Ç¯¡¢2023¡Á2025Ç¯¤Î·×4ÅÙMVP¤Ëµ±¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Èµå³¦¤Î´é¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î´é¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçÃ«¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë