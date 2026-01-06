『豊臣兄弟！』あの超人気俳優？竹中半兵衛 役のシルエットが初公開され「もうバレバレだろw」と話題に
1月4日（日）に2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」がついに放送スタートしました。
第一話ではまだ豊臣秀長は成年期。武士としての道をこれから歩み始めようとしている段階。今後ストーリーが進んでいく中で、新キャストも次々と発表されていくかと思いますが、このほど『豊臣兄弟！』の公式Xで、竹中半兵衛（重治）役のシルエットが公開されました。
このシルエットが「バレバレだろw」と話題になっています。
テレビや映画をよくご覧になる方であれば、このシルエットから滲み出るオーラに見覚えがあるはず。
……菅田……将暉、、さん…？
もしも菅田将暉さんであれば、
2017年『おんな城主 直虎』：井伊直政（虎松／万千代）役
2022年『鎌倉殿の13人』：源義経 役
に次いで、NHK大河ドラマ３作目の出演となります。シルエットの正体は、1月6日（水）に発表予定です。
竹中半兵衛とは？
戦国時代に名軍師として活躍し、豊臣秀吉の出世を支えた重要人物。名軍師として有名な黒田官兵衛(くろだかんべえ)と年齢も近いこともあり、良きライバルとして功を競い合っていました。
Japaaanではこれまでに竹中半兵衛に関する話題を多く取り上げていますので、『豊臣兄弟！』の予習にぜひチェックしてみてください。
NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２回「願いの鐘」は、1月11日（日）放送。