人気ユーチューバー、ばんばんざいのぎしが6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で加害者を晒す動きに対し、私見を述べた。

SNS上では数日前から、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「いじめ暴行」とみられる動画が一部Xアカウントなどに投稿され、一気に拡散。怒りの声などが沸き起こる事態になっている。正確性は不明だが、栃木県内の高校名などを記した投稿もあり、そうした情報がさらに拡散している。

この動画とみられる件では、栃木県警が5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにしている。動画に映っていた同県内の高校に通う攻撃側の生徒から事情を聴くなどしているという。

ぎしは具体的な記述はしてないものの「加害者晒してネットで叩きまくる民達も イジメじゃないの…？」と投げかけた。

このポストに対し、さまざまな意見が書き込まれている。東京美容外科の統括院長、麻生泰氏は当該投稿を引用し「それも一理あると思いますが、見せしめ的な物が世の中には必要悪なのかもしれません。一罰百戒ですね」とポスト。

1分間で戦う格闘技イベントBreakingDownの花形選手、啓之輔は「虐められてる子供達が 救われて欲しい」と返信。2人はともに同件について、X上で私見を発信している。

また、一般ユーザーからは「これは本当にそう…加害者をネットリンチするのはイジメと一緒じゃん」「抑止力になるから良いんじゃね？」「正義では無いと思っている。けど学校も無力でどうにもならないのであればこうなるのが今の世の中なのでは」などの書き込みがあった。

ぎしはみゆ、るなと19年から男女3人組ユーチューバーとして活動。ぎしは24年10月、ファッションモデルの桜井美悠との結婚を発表。昨年2月、桜井が第1子男児出産を発表。現在はみゆと2人で活動中で、登録者数は281万人。