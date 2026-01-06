２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが年末年始を過ごした場所を紹介した。

６日にインスタグラムを更新し、「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と報告。「トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかったです！」と伝えた。

また「絶景をこの目で見られて、生きていてよかったなーと感動する毎日」と丘陵で黄色のエコファージャケットに黒パンツを合わせたコーディネートで撮影したショットをアップ。スラリとした長い脚が際立っている。

そして「学生時代、自分とは全く縁のない場所として、世界史の授業でポーッと聞いていた場所に来られて、肉眼で見られたことが幸せでした」とつづった。

渡邊さんは２０年、フジテレビ入社も２３年から体調不良のため休職し、２４年８月末に退社した。同年１０月、自身のインスタグラムでＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表した。現在はＹｏｕＴｕｂｅ出演や自身のカレンダーを発売するなど、新たな活動を行っている。