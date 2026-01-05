なんということを…。年金月21万円・貯蓄1,500万円で暮らす74歳主婦、「めんどくさい」と孫を遠ざけるも、“心底後悔”したワケ

年金月21万円、貯蓄1,500万円。佐藤啓子さんは、慎ましくも安定した老後を送っていました。しかし、孫の訪問にかかる出費と疲労に、ふと抱いた「来なければ楽なのに」という本音。その思いは、思いがけない形で現実になります。失ってから気づいたものとは――？ 見ていきましょう。

年金月21万円、74歳女性「今月もまた来るのか」

佐藤啓子さん（仮名・74歳）は、同い年の夫と二人で暮らしています。夫婦の年金収入は、合わせて月21万円ほどです。貯蓄は1,500万円あまり。すぐに生活に困るわけでもありませんが、啓子さんは日々の支出に気を配り、慎ましく暮らしてきました。

ひとり息子は30代で結婚し、子どもが生まれました。初孫の誕生は啓子さんにとっても夫にとっても、心から喜ばしい出来事。「いつでも来てね」とお嫁さんにも伝えていました。2年後には第2子も誕生。一駅隣りのマンションから、夫婦、時にはお嫁さんだけが毎月のように孫たちを連れてきてくれました。

ところが、年月を重ねるにつれ、その出迎えに徐々に負担を感じるようになっていきました。食事の用意や孫の遊び相手、帰ったあとの疲労感。さらに、誕生日や行事ごとの出費も、じわじわと家計に響きます。



「老後のお金は、そんなに余裕があるわけではないのに」



そう思うたび、胸の奥に小さな苛立ちが積み重なっていきました。そして、いつしか啓子さんは、心の中で思うようになっていたのです。



ああ、めんどくさい。来なければ楽なのに――と。そして、息子一家が家に来ようとすると、「その日は病院なの」「ちょっと体調が悪くてね」と、遠ざけるように。来訪の数は確実に減っていきました。

しかし、「来なければいい」という願いは、思いがけない形で完全な形で叶うことになったのです。

「なんて馬鹿なことを……」後悔に項垂れるワケ

息子夫婦が離婚したのです。原因は息子の浮気。孫は、母親であるお嫁さんのもとへ行き、それ以来、啓子さんの家に来ることはなくなりました。

その結果、啓子さん夫婦の「孫出費」はなくなり、気疲れもしません。静かな日常が戻りました。しかし、啓子さんは激しく後悔をしたのです。

「来なくていいなんて、なんて馬鹿なことを思っていたのでしょう」

孫の成長する姿を、もう間近で見ることはできません。「おばあちゃん」と呼んでくれる唯一の存在を失ったのです。別れたお嫁さんにお願いすれば叶えてくれたかもしれませんが、離婚原因を考えると「とてもじゃないが会わせる顔がない」と肩を落とします。

「何事もなくても、孫が『おばあちゃん』『おじいちゃん』と言って家に来てくれる時間は、それほど長くなかったはず。成長すれば距離が生まれていきますよね。それなのに、来なくていいだなんて。神様が聞いていたのではないかと……」

老後は、自分たちの生活を守ることが何よりも大切です。それは間違いありません。けれど同時に、失ってから初めて気づく関係があるのも事実です。

無理をして理想のおばあちゃんになる必要はありません。ただ、「いつでもある」と思っているものほど、実はあっけなく終わってしまうことがある――。そのことを、ほんの少しだけでも頭の片隅に置いておけばよかった。啓子さんは、今、そう感じています。