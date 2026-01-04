「ワンポイントで上品」シンプルなまま「大人っぽく飾れる」バッグやシューズ

古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？ いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。







ハンサムな深みをもたらす「クラシックに飾れる小物」

ツヤめくスムースレザーやキラリと光るジュエリーなど。ノスタルジーの中に凜とした表情を秘めた淑女なヴィンテージ感。硬派なスタイリングに、なじませるように添えるとちょうどいい。 ※（ ）内の数字は、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです。







抱えるしぐさも含めた気高さ

黒クラッチバッグ（11.5×25×3.5）／マエストソ（アマン） 小脇に抱えたり、端だけつまむようにラフに手持ちしたり、デザインに加えてその仕草が絵になるバッグ。ゴールドのとめ具が趣をプラス。







白ソックスを相棒に

ブラックヒールシューズ（６）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） ソックス、シアーなタイツ、素足など、レディな足元バリエーションを増やせる肌感多めの黒パンプス。メタルでつないだTストラップならさらに大人顔。







(アイテムのプライスなど詳細)

【全18のアイテムやスタイルの一覧へ】≫小物のトレンドは「クラシック」いつもの服を可愛く飾る「古きよきデザイン」