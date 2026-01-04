「ワンポイントで上品」シンプルなまま「大人っぽく飾れる」バッグやシューズ

古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？　いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。



ハンサムな深みをもたらす「クラシックに飾れる小物」

ツヤめくスムースレザーやキラリと光るジュエリーなど。ノスタルジーの中に凜とした表情を秘めた淑女なヴィンテージ感。硬派なスタイリングに、なじませるように添えるとちょうどいい。　※（　）内の数字は、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです。



抱えるしぐさも含めた気高さ

黒クラッチバッグ（11.5×25×3.5）／マエストソ（アマン）　小脇に抱えたり、端だけつまむようにラフに手持ちしたり、デザインに加えてその仕草が絵になるバッグ。ゴールドのとめ具が趣をプラス。



白ソックスを相棒に

ブラックヒールシューズ（６）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）　ソックス、シアーなタイツ、素足など、レディな足元バリエーションを増やせる肌感多めの黒パンプス。メタルでつないだTストラップならさらに大人顔。



