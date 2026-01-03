冬本番、燃費が悪化するのはなぜ？

街中ではスタッドレスタイヤへの交換を済ませるドライバーの姿も増え、冬支度が本格化しています。

寒さが厳しくなるこの時期、クルマの燃費が「最近悪くなった気がする」と感じる人は少なくありません。

実際、冬季は夏季と比べて燃費が低下しやすいことが、さまざまなデータからも確認されています。

では、なぜ冬になると燃費が落ちるのでしょうか。そして、年末年始のドライブを少しでも経済的かつ環境に優しく楽しむためには、どんな工夫ができるのでしょうか。

まず大きな理由として挙げられるのが、スタッドレスタイヤの影響です。冬の路面は雪や氷に覆われ、通常のタイヤではスリップの危険があります。

そのため多くのドライバーがスタッドレスタイヤを装着しますが、これらは雪道でのグリップ力を高めるために柔らかいゴム素材で作られており、接地面積も広めです。

その分、路面との摩擦抵抗が増し、走行エネルギーが多く必要になるため、結果として燃費が悪化します。

加えて、低気温そのものもエンジン効率を下げる大きな要因です。冬の朝、冷え切ったエンジンを温めるためには、燃料を多く消費します。

また、外気温が下がるとガソリンの気化が不十分になり、燃焼効率も低下します。そのため同じ距離を走っても、夏に比べて燃料が余計に必要になるのです。さらに、車内を暖めるためのヒーター使用も燃費に影響を与えます。

公益財団法人省エネルギーセンターの調査によると、北海道のような寒冷地では12月から2月にかけて燃費が30％近く低下するケースも見られるそうです。

九州や沖縄などの温暖地でも10％前後の差があることを考えると、冬の寒さがいかにクルマの燃費に影響を与えるかがよくわかります。

こうした状況の中で、ドライバーができる燃費改善の工夫もいくつかあります。まず気をつけたいのは「暖機運転」です。

かつてはエンジンを数分間アイドリングさせてから走行するのが常識でしたが、最近のクルマは技術の進歩により、冷えた状態でもすぐに走り出せるようになっています。

一例としてトヨタ「クラウン」など、多くの車種の取扱説明書にも「暖機運転は不要」と明記されています。

むしろアイドリングでの暖機はガソリンを浪費するだけでなく、排出ガスによる環境負荷も増やしてしまいます。

エンジンをかけたら、低速で穏やかに走りながらウォームアップする「走行暖機」を意識するとよいでしょう。

次に注意したいのがエアコンの使い方です。冬場は曇り止めのためにA／Cスイッチを入れたままにしている人も多いのですが、暖房そのものはエンジンの熱を利用して動作します。

したがって、冷却・除湿が不要なときはA／Cをオフにするだけで、燃費をわずかに改善できます。窓が曇る場合のみ必要に応じて切り替えるのが理想的です。

また、スタッドレスタイヤの空気圧チェックも欠かせません。気温が下がると自然に空気圧が低下し、タイヤの転がり抵抗が増えて燃費が悪くなります。ガソリンスタンドなどで月に1度は点検を行い、指定の空気圧を保つようにしましょう。

さらに、運転スタイルの見直しも効果的です。急加速や急ブレーキを避け、一定のスピードを保つことで燃料消費を抑えられます。

短距離移動を何度も繰り返すより、用事をまとめて一度に走行するほうが、エンジンが温まった状態を維持でき効率的です。

年末年始は帰省や初詣、レジャーなどでクルマを使う機会が増える時期です。寒さによる燃費の悪化は避けられない部分もありますが、日々の小さな工夫によってその影響を最小限に抑えることができます。

燃費の改善はガソリン代の節約につながるだけでなく、環境への配慮にもなります。冬のドライブシーズンを快適に、そしてエコに過ごすために、これらのポイントを意識してみてはいかがでしょうか。