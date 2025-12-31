¥É·³¤ÎÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡Ö¶õÇò¤Î1ÏÈ¡×¡¡Íò¤ÎËë³«¤±¤«¡ÄÈÖµ¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É
¥ë¥¤¡¼¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½Ð¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤«
¡¡Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤ÎÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ë67ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥¦¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º³°Ìî¼ê¤ò¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ØÊü½Ð¤·¡¢18ºÐ¤Î±¦ÏÓ¥¢¥É¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢40¿Í¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤Ë¡Ö1¡×¤Î¶õ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶Âç·¿Êä¶¯¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤ë¸«Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç67ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ë¥¤¡¼¥º¤Ï¡¢º£µ¨4·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤ËÁË¤Þ¤ì19»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.190¡¢4ÅðÎÝ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊü½Ð¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î40¿ÍÏÈ¤Ï¡Ö39¡×¤È¤Ê¤ê¡¢1¤Ä¤Î¶õÀÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Á¤À¡£FA»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤ä¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶ÂçÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÆ°¸þ¤¬¤³¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î1ÏÈ¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤Î¶õÀÊ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Í³¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇÍ¥Àè¸õÊä¤À¤è¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤À¡£ËÜ¿Í¤â¤¹¤Ç¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆóÎÝ¤ä»°ÎÝ¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FA»Ô¾ìºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥óÌÀ¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ø¤Î²ø²æ¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î²ø²æ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²ø²æ¸å¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÂÇ·â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£3²¯7500Ëü¡Á4²¯¥É¥ë¡ÊÌó586²¯5380Ëü±ß¡Á625²¯6400Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÂ¾µåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤¿¸å¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤ÆºÆ¤ÓFA»Ô¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òFA¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÅÁã¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£µ¨¤ÎËÜµòÃÏ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏOPS.900¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤ÇÂ¾µå¾ì¤Ç¤ÏOPS.700ÂæÁ°È¾¤ËÄÀ¤à¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎËë°ú¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ö¶õÇò¤Î1ÏÈ¡×¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤òÍÊ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÈ¤ÏÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿·¥¹¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë