¡Úµð¿Í¡ÛÁ°³ÚÅ·¤Î±¦ÏÓ¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡¡º£¥ª¥Õ³°¹ñ¿Í£´¿ÍÌÜ¤ÎÊä¶¯
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·½õ¤Ã¿Í¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö£Î£Ð£Â¤ËÌá¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³ÚÅ·¤Ç½éÅÐÈÄ¤«¤é£µÏ¢¾¡¡£Á´¤ÆÀèÈ¯¤Ç£¹ÅÐÈÄ£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤ÏÀèÈ¯ÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Þ¥¿¤ËÂ³¤£³¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯Åê¼êÊä¶¯¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£¥ª¥Õ£´¿ÍÌÜ¤Î½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬»ÄÎ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç¤Ï£·¿ÍÌÜ¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£