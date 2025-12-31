Åß¤ÎÉÔÄ´¡¢¡ÖÎä¤¨¡×¤è¤ê¤â²¿¤ËÇº¤à¿Í¤¬Â¿¿ô?
Asset Brain Consulting Limited¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎÅþÍè¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÅß¤ÎÉÔÄ´¤È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î2Æü¡Á12·î8Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷537¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤àÅß¤ÎÉÔÄ´¡£¡Ö´¥Áç¡×¤¬¡ÖÎä¤¨¡×¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë
Åß¾ì¤ËºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤È¡ÖÎä¤¨¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÅßÆÃÍ¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤è¤ë¡Ö´¥Áç¡×¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎä¤¨¡×¤òµó¤²¤¿²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤ß¤é¤ì¡¢Åß¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ×°ø¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤äÇº¤ß¤Î·¹¸þ(´¥Áç¥¿¥¤¥×¤«¡¢Îä¤¨¥¿¥¤¥×¤«)¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¹Ô¤¦½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤¬Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Î¼çÎ®
´¥ÁçÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åß¾ì¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö²Ã¼¾´ï¤Î»ÈÍÑ¡×¤ä¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ê·Ú¤«¤Ä·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ç´¥Áç¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
Îä¤¨ÂÐºö¤Ï¡ÖËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦·¤²¼¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ
Îä¤¨ÂÐºö¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦·¤²¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Åß¤Ï¼êÂ¤ÎÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ä°áÎà¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¡×¤ä¡ÖÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Îä¤¨¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ÎÊýË¡¤¬¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤àÅß¤ÎÉÔÄ´¡£¡Ö´¥Áç¡×¤¬¡ÖÎä¤¨¡×¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë
Åß¾ì¤ËºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤È¡ÖÎä¤¨¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÅßÆÃÍ¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤è¤ë¡Ö´¥Áç¡×¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤äÇº¤ß¤Î·¹¸þ(´¥Áç¥¿¥¤¥×¤«¡¢Îä¤¨¥¿¥¤¥×¤«)¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¹Ô¤¦½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤¬Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Î¼çÎ®
´¥ÁçÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åß¾ì¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö²Ã¼¾´ï¤Î»ÈÍÑ¡×¤ä¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ê·Ú¤«¤Ä·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ç´¥Áç¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
Îä¤¨ÂÐºö¤Ï¡ÖËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦·¤²¼¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ
Îä¤¨ÂÐºö¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦·¤²¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Åß¤Ï¼êÂ¤ÎÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ä°áÎà¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¡×¤ä¡ÖÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Îä¤¨¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ÎÊýË¡¤¬¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£