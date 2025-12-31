¼çÎÏ¤¬Î¥Ã¦¤â¡Ä¿·ÀïÎÏ¤¬¼¡¡¹ÂæÆ¬¡¡ºÇ²¼°Ì¤«¤éµÕÅ¾V¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ìî¼ê¿Ø¤¬¼¨¤·¤¿ÄìÎÏ
°éÀ®½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈÁö¹¶¼é¤ò»Ù¤¨¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡½øÈ×¤Ï¼çÎÏ¤Î²ø²æ¤äÉÔÄ´¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.257¡¢551ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ìî¼ê¿Ø¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢ÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£3¡¦4·î¤ÏÂÇÎ¨.230¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î°Ê¹ß¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢8·î¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.385¡¢18ÂÇÅÀ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤Ç·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢418ÂÇ¿ô127°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.304¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³°Ìî¤Ç¤â¹¥¼é¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¼ç¤Ë1ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿º¸É¨¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³«ËëÀï¤ò¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¾þ¤ê¡¢µåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö³«Ëë19»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£4·î²¼½Ü¤Ë»àµå¤Ç±¦ç¤¹ü¤ò¹üÀÞ¤·Î¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢5·î20Æü¤Ë1·³Éüµ¢¡£7·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.313¡¢13ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â9·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£96»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.286¡¢35ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë131»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±4·î1Æü¤Ë1·³¾º³Ê¡£4·î23Æü¤ËËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.397¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤Ï°ì»þÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î¤ÏÂÇÎ¨.337¤òµÏ¿¤·¡¢131»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.384¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤â¡¢½øÈ×¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£4·î11Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢5·î6Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î1»î¹ç4°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£Í··â¡¢»°ÎÝ¤ò¤Ï¤¸¤áÆâÌî¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢126»î¹ç413ÂÇÀÊ¤ÇÂÇÎ¨.271¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î12ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÅðÎÝ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¤Ï5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢9²ó2»àËþÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£5·î20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤«¤é¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£102»î¹ç224ÂÇÀÊ¤ÇÂÇÎ¨.263¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¹ÃÈåÂóÌé¤¬È´¤±¤¿Êá¼ê¤Ï³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¤¬105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¼çÎÏ¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¶áÆ£¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢4·î1Æü¤Ëº£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£5·î°Ê¹ß¤Ï»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤ËÂå¤ï¤ê4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë»î¹ç¤âÁý¤¨¤¿¡£8·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÏÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤âÂåÂÇ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£4·î17Æü¤Ëº£µ¨½é½Ð¾ì¤·¡¢22Æü¤Ë¤Ï1¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.132¤È¶ì¤·¤ß¡¢7·î¾å½Ü¤Ë¤ÏºÆ¤Ó±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£8·îËö¤Ë1·³Éüµ¢¤¹¤ë¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢9·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£9¡¦10·î¤Ï24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.359¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤Ç·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¡¢Êá¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¤Ï105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Î½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Ê¤É·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢9·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.302¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Îæ°æÇî´õÊá¼ê¤Ï³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î10Æü¤Ë1·³¾º³Ê¡£56»î¹ç¤ËÊá¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢5·î11Æü¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ7ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤Ï³«Ëë¥«¡¼¥ÉÁ´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¡¢75»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÎ¨.301¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.385¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤ÇºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤êº£µ¨¤Ï20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤â¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.455¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£Íèµ¨¤Ï¼çÎÏ¤Î´°Á´Éü³è¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤È2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×º¬ËÜ°ª¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë