ºå¿À¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¿À½õ¤Ã¿Í¡É2¿Í¡ÄÅÅ·âÉüµ¢¤â¹äµå·òºß¡¡Æ£ÀîÀ¯¸¢1Ç¯ÌÜ¤ÎÊä¶¯É¾²Á
2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºå¿À¤ÎÊä¶¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ºå¿À¤Ï2025Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç½õ¤Ã¿Í3Áª¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Î1Ç¯ÌÜ¤ØÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ï¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºå¿À¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥óÎ¾Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡³ÍÆÀ»þ30ºÐ¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢15»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.39¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Í¥ë¥½¥ó¤â6·î¤Ï8»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢23»î¹ç¤Ç2¾¡1ÇÔ7¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨1.93¡£¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï8·î¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¡É¤¢¤¿¤ê½õ¤Ã¿Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï2024Ç¯¥ª¥Õ¡¢Æ±Ç¯¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥·¥§¥ë¥É¥ó¡¦¥Î¥¤¥¸¡¼¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥ß¥¨¥»¥¹Î¾³°Ìî¼ê¤¬ÂàÃÄ¤Ë¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë3A¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·³«Ëë¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´üÂÔ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤º¡¢9·î¤Ë1ËÜ¤Î¤ß¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤Ç¤â»°ÎÝ¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢º¸Íã¤ÏÁ°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡¢¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¤é¼ã¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3Áª¼ê¤È¤â2Ç¯ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí³°¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2Åê¼ê¤Ïº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓÅª¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÎ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤È¤³¤í¡£º£¸å¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î7·î¡¢ÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Î¤¬¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¤À¡£2019Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂàÃÄ¸å¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ»Í¹ñIL¡¦¹âÃÎ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£37ºÐ¤Ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢¹ëÂ®µå¤È±Ô¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬·òºß¡£20»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.93¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±·î¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£16ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡0ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.65¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤â¡¢¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ10·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢DeNA¤«¤éÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆïËÜÂÙ»Ë³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÂÇÎÏ³«²Ö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1·³¤Ç¤Ï16»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¡£¤½¤Î¸å°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë