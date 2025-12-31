¡Ö¤¨¤Ã¡ÄµëÌý¸ý¤É¤Ã¤Á¤À¤Ã¤±!?¡×¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡ÖµëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¡×¤òÃÎ¤ë¡ÈÎ¢µ»¡É¤È¤Ï
µëÌý¸ý³ÎÇ§¤Î´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¡ª
¡¡½é¤á¤Æ¾è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢µëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¹²¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µëÌý½ê¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤É¤Á¤éÂ¦¤ËÄä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤ÎµëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¹ß¤ê¤º¤È¤â´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¡ÖµëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¡×¤ò½Ö»þ¤Ë¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡ª¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡µëÌý½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤É¤Á¤éÂ¦¤ËµëÌý¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ºÄä¼Ö°ÌÃÖ¤ËÌÂ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÂ³¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯È½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÇÊÖµÑÁ°¤ËµëÌý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÊÖµÑ»þ´Ö¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤Î¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡µëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤ÏÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÎÇÛÃÖ¤ä°ÂÁ´À¤Î´ÑÅÀ¤«¤éº¸±¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»º¼Ö¤Ïº¸Â¦¤ËÂ¿¤¯¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Ç¤Ï±¦Â¦¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÆ»Ï©»ö¾ð¤äÀß·×»×ÁÛ¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¤â³Î¼Â¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ï¡¢·×´ï¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤¢¤ëÇ³ÎÁ·×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç³ÎÁ»ÄÎÌ¤ò¼¨¤¹¥¬¥½¥ê¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î²£¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÌð°õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸þ¤¤¬µëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìð°õ¤¬±¦¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ÖÂÎ±¦Â¦¡¢º¸¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ðº¸Â¦¤ËµëÌý¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ÀÊ¤«¤é»ëÀþ¤ò°Ü¤¹¤À¤±¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µëÌý½ê¤ËÆþ¤ëºÝ¤ËÄä¼Ö°ÌÃÖ¤ÇÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢ÍøÍÑ»þ¤â¡¢¤Þ¤ºÇ³ÎÁ·×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆµëÌý¸ý¤Î³«¤±Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥Ð¡¼¼°¡¢²¡¤·¹þ¤ß¼°¡¢¥¡¼Ï¢Æ°¼°¤Ê¤ÉÊý¼°¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁàºîÊýË¡¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¤ÏÇ³ÎÁ¤Î¼ïÎà¤ò½ÐÈ¯Á°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«·ÚÌý¼Ö¤«¤ò¸í¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢É¬¿Ü¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µëÌý¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤º¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄä»ß¤·¡¢¥Î¥º¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êº¹¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÀÅÅÅµ¤ËÉ»ß¤ä¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µëÌý¸ý¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢³«¤±Êý¤äÇ³ÎÁ¤Î¼ïÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´ðËÜÅª¤Ê¼ê½ç¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢µëÌý¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê³ÎÇ§¤¬¡¢²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£