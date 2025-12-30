¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡×¤·¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Åú¤¨Êý
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä¡¢²þ»¥¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡ÖNFC¡×¡£ÊØÍø¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖNFC¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤NFC¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Æ¥Ã¥¯¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØGIZMODO¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤Î¾åºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¡ÖNFC¡×¤Ç²ÈÅÅ¤òÀ©¸æ¡ª
¡ÖNFC¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©
¡ÖNFC¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖNear Field Communication¡×¤ÎÎ¬¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¶áµ÷Î¥ÄÌ¿®ÌµÀþ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡´ï¤ò¿ô¥»¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ¿®¤¬¹Ô¤¨¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡¢°ìÉô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡´ïÆ±»Î¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ëÍýÍ³
NFC¤Ï¡¢IC¥Á¥Ã¥×¤òÆâÂ¢¤·¤¿Çö¤¤¥¿¥°¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤Æ¤â¼å¤¤ÅÅÇÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ·ÏIC¤â¤³¤Î¸¶Íý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤âÉáµÚ¤·¤Æ¡¢²ÈÅÅ¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤Ê¤É¤Ï²»À¼¤ÇÁàºî¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë²ÈÅÅ¤òÁàºî¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç²ÈÅÅ¤¬Áàºî¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NFC¥¿¥°¥·¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²ÈÅÅ¤â¼«Æ°²½¡ª
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢NFC¥¿¥°¥·¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÆÃÄê¤ÎÆ°ºî¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤ÎWi-Fi¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òNFC¥¿¥°¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¡¢¸¼´Ø¤Ë¤Ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÍèµÒ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤»¤Ð¡¢Wi-FiÀßÄê¤¬´°Î»¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤¬¤¢¤ë¤ªÂð¤Ê¤é¡¢NFC¥¿¥°¤Ë¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¡×¡Ö¾ÈÌÀ¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÅòÊ¨¤«¤·¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¤òÀßÄê¤·¤Æ¸¼´Ø¤Ë¤Ï¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÁàºî¤¬´°Î»¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç²ÈÅÅ¤¬Áàºî¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«ËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£