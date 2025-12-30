2·å¾¡Íø¡õ2·åHR¡ÄÂ³¡¹¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¡ÈÊü½ÐÁÈ¡É¡¡µðÂçÀïÎÏ¤¬¤æ¤¨¤Î¶ìÇº¡¢Âë¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È
ÂçÃÝ¤Ï12¾¡¡¢¿åÃ«¤â12HR¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï2025Ç¯12·î¤ÇÂè4²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ÜÀÒ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµðÂçÀïÎÏ¤¬¤æ¤¨¤Î¶ìÇº¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ïº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¤òÊü½Ð¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¶Ã¤¤Î°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ÜÀÒÀè¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡Âè1²ó¤ÎÊü½Ð¤ÏÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤Ï°ÜÀÒ¤·¤¿ºå¿À¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤é12¾¡¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£3Ç¯´Ö¤Ç32¾¡¤È·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè2²ó¤Ï¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï1·³½Ð¾ì¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï12ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎµÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¸·¤·¤¤Î©¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËFA¤Ê¤É¤ÇÊä¶¯¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¸ÅÀî¤Ï9»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®·ÀÌó¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî°ÒÅ¸Åê¼ê¤Ï°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ë32ÅÐÈÄ¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Ç°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3²ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¡£2026Ç¯¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë