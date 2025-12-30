「GT-R NISMO」譲りのV6ツインターボ×本気のカーボンエアロ装着！

日産のコンパクトSUV「JUKE（ジューク）」には、かつてGT-R用エンジンを搭載した「ジュークR（ジューク・アール）」というハイパワーモデルがありました。

最高出力は500馬力以上というモンスターマシンで、極少数しか製造されなかったともいわれるレアモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスゴい「ジュークR」です！（30枚以上）

しかし、このジュークR以上の性能を秘めたコンセプトカーが存在しました。日産ヨーロッパと英国のRML社の協力によって作られた「ジュークR 2.0コンセプト」です。

そもそもジュークは日産が2010年に発売したSUVです。初代モデルは全体的に丸みを持たせつつも、クーペのようなフォルムが特徴で、個性的なフロントデザインも目を引くポイントでした。

使い勝手の良いNA（自然吸気）エンジンモデルのほかに、高い走行性能を持つターボエンジン搭載モデルもラインナップ。鋭い走りも楽しめる個性的デザインのSUVということで注目を集め、特に海外で人気を高めました。

もともと高い走行性能を備えた初代ジュークでしたが、2011年に「GT-R」用のVR38DETTエンジンを移植したワンオフモデルのジュークRが登場します。

「世界最速のクロスオーバー」というテーマのとおり最高出力は487psを発揮。0-100km／h加速は3.7秒とすさまじい加速力を誇りました。

あくまでコンセプトカーという位置付けのモデルでしたが、反響の大きさもあり2012年に限定生産することが正式に発表され、最終的に5台が製造されました。

市販モデルはワンオフモデルよりもさらに強化され、最高出力が545馬力まで高められるなど、全体的なブラッシュアップが行われ、話題となっています。

驚異的な性能を誇ったジュークRですが、2015年には一層強化されたコンセプトカーとして、ジュークR 2.0コンセプトが登場しました。

ジュークR 2.0コンセプトには「GT-R NISMO」の3.8リッターV型6気筒ターボエンジン（VR38DETT）を採用。「GT3タービン」を搭載した専用エンジンで、最高出力は600馬力という凄まじいスペックを誇ります。

また、マットブラックのボディには、カーボン製バンパーやカーボン製ディフューザーを追加。さらにフロントの開口部を大きくするなど、強力な走りを生み出すためのカスタムが施されていました。

当時はジュークR 2.0コンセプトとGT-R NISMOとの加速競争を収録した動画が話題になるなどジュークR同様に大きな注目を集めました。しかし、残念ながらジュークRとは異なり販売されませんでした。

もしもジュークR 2.0コンセプトが市販化された場合、販売価格は相当高額なものになっていたでしょう。