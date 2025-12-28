ドジャース・大谷翔平投手（３１）の特集が２８日、ＮＨＫスペシャルで放送された。「メジャーリーガー大谷翔平２０２５ 復活と死闘 連覇の舞台裏」と題され、今季限りで現役を引退したカーショー氏らもＶＴＲで登場した。

放送の最後に「大谷翔平が大谷翔平であり続けるために大切にしていきたいこと」を聞かれた大谷は「趣味としての野球は消したくない」とし、「（その思いが）一番根底にある部分だと思うので、それはどれだけ上にいっても、やらなきゃいけないことが、責任が増えたとしても自分勝手に技術であったりとか、そういうやりたい野球というのを求めていく。そういう趣味的な部分、楽しみみたいな部分は持ちたいなというか。それは引退するまで持ちたいなとは思っている。ずっとこれまでもやってきましたし、別に変わらなければいいことではあると思うので。自分勝手に楽しみたいなと思ってます」と話した。

今季は山本由伸、佐々木朗希と日本人トリオがド軍のワールドシリーズ連覇の原動力となった。３人の中で「大谷が兄貴分なのか」と質問されると「全くないですね。基本的になめてる２人なので、特に由伸は」と笑った。