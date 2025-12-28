楽天がリーグ唯一の3桁盗塁を記録し、盗塁成功率もリーグ最高の.840

盗塁をめぐる走者とバッテリーの熾烈な駆け引きは、野球観戦における醍醐味の一つである。その一方で、失敗すれば貴重な走者を失う。投高打低の傾向が強まる現在のNPBにおいて、盗塁はこれまで以上にリスクを伴う戦略となっている。今回は、パ・リーグ6球団が記録した盗塁数と盗塁成功率に加え、各球団でチーム内トップ5に入る盗塁数を記録した選手の盗塁成功率を紹介する。今季のパ・リーグにおける「盗塁」という作戦について、実際のデータを基に掘り下げていく。

今季のパ・リーグ各球団が記録した盗塁に関する数字を見ると、楽天がリーグ唯一の3桁盗塁を記録し、盗塁成功率もリーグ最高の.840であった。98盗塁を記録したソフトバンクの盗塁成功率も.803と高く、両球団は盗塁の精度でも高水準を示した。一方、91盗塁でリーグ3位の西武は盗塁成功率が.684にとどまり、精度の面で課題を残した。盗塁数がリーグ最少だったオリックスも盗塁成功率は.674と最も低かった。現有戦力において有効性の低い盗塁を抑制した判断が、チームのAクラス入りにつながったという見方もできる。

日本ハムは盗塁数がリーグ4位、ロッテは同5位と突出した数ではなかったが、いずれも盗塁成功率は.720台を記録しており、精度の面では一定の成果を挙げていた。以下では、各球団の盗塁数トップ5に入った選手と、それぞれの盗塁数、盗塁成功率を見ていく。

○日本ハム

五十幡亮汰外野手はリーグ3位タイの25盗塁を記録し、盗塁成功率は.714であった。チーム2位の11盗塁を記録した矢澤宏太投手兼外野手は盗塁成功率.846と非常に高く、持ち前の俊足を攻守で生かしていた。チーム3位の8盗塁を記録した清宮幸太郎内野手は盗塁成功率.889、水野達稀内野手は5盗塁で失敗なしと完璧な数字を残した。水谷瞬外野手の盗塁成功率は.667とやや低かったが、上位の選手はいずれも高い精度を示していた。

○楽天

2023年の盗塁王である小深田大翔内野手は今季もリーグ2位の28盗塁を記録し、盗塁成功率は.778であった。中島大輔外野手も22盗塁、盗塁成功率.846と高水準の成績を残し、チームの盗塁数増加に大きく貢献した。辰己涼介外野手、小郷裕哉外野手、宗山塁内野手はいずれも盗塁成功率100％を記録し、トップ5内で盗塁失敗がなかった選手が3人存在した。20盗塁以上を記録した選手が3人在籍した球団は楽天のみであり、盗塁において際立った結果を残したシーズンであった。

4度目盗塁王のソフトバンク周東は成功率.897を記録

○西武

西川愛也外野手はリーグ3位タイの25盗塁に加え、盗塁成功率.781と高い数字を残し、リードオフマンとしての役割を果たした。滝澤夏央内野手も21盗塁、盗塁成功率.750と一定以上の精度を示した。一方、長谷川信哉外野手は盗塁成功率.692、源田壮亮内野手は.615と低く、チーム全体の成功率向上が課題として残った。高松渡外野手は代走を中心とした起用に応え、盗塁成功率.875と高い数字を記録した。

○ロッテ

高部瑛斗外野手は盗塁王に輝いた2022年以来3年ぶりに盗塁数を20に乗せ、盗塁成功率も.833と優秀であった。藤原恭大外野手も自身初の2桁盗塁を記録し、盗塁成功率は.714であった。友杉篤輝内野手は盗塁成功と失敗が同数となり精度に課題を残した。岡大海外野手も5年ぶりに盗塁数が2桁に届かなかった。一方、小川龍成内野手は9盗塁で盗塁成功率.750、佐藤都志也捕手は3企図すべて成功と堅実な走塁を見せた。

○オリックス

ドラフト1位ルーキーの麦谷祐介外野手はチーム最多の12盗塁を記録したが、盗塁成功率は.667にとどまった。一方、中川圭太内野手は3年ぶりに2桁盗塁に到達し、盗塁成功率.833と高い数字を残した。来田涼斗外野手は5盗塁無失敗、西川龍馬外野手も盗塁成功率.800を記録した。廣岡大志内野手は盗塁成功率.563、大里昂生内野手は.667と、精度に課題を残す選手も見られた。

○ソフトバンク

35盗塁を記録し、3年連続4度目の盗塁王に輝いた周東佑京内野手は、盗塁成功率も.897と極めて高かった。出場試合数が100試合に満たない中で残した数字であり、走塁能力の高さが際立った。野村勇内野手は18盗塁で盗塁成功率.818、佐藤直樹外野手は10盗塁で.833を記録した。牧原大成内野手は12盗塁で盗塁成功率.750、緒方理貢外野手は8盗塁で.727と、上位5人すべてが一定以上の精度を示した。

ソフトバンクはチーム全体の盗塁数と盗塁成功率が高く、周東を中心とした上位選手も優秀な成績を残した。日本ハムもチーム上位の盗塁数を記録した選手の成功率が高く、シーズン終盤まで優勝争いを演じた要因の一つとなった。盗塁数と盗塁成功率の双方でリーグトップとなった楽天が、来季以降もこの傾向を維持できるかは注目点である。走者を得点圏へ進める有効な手段である盗塁をめぐる数字の推移は、今後も重要な指標となる。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）