東京で発見されたカードの価値にも注目

日本で発見されたことに多くのファンが驚きを隠せない。ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手の世界に1枚しか存在しない直筆サイン入りの激レアカードが、東京のホビーショップで購入されたことが話題を集めている。ドジャースの大谷翔平投手の同種のカードがオークションで約4億7000万円で落札されており、SNSでは「家宝級ですね！」などの声が相次ぐ。

このカードは、昨季のMVPや主要賞の受賞者のみが着用を許される“ゴールド・ロゴマン”のパッチが封入されたもの。ジャッジの直筆サインが入った世界で1枚の超レア商品だ。カードを引き当てた日本の男性がSNSに驚きの様子を投稿すると、カードを製造した「Topps（トップス）」公式X（旧ツイッター）も反応。「日本人のコレクターがトウキョウにある地元のホビーショップでボックスセットを購入した。彼は信じられない物を目にしたようだ」と伝えた。

大谷の同種カードが18日（日本時間19日）にオークションサイト「Fanatics Collect」で300万ドル（約4億7000万円）という驚異的な数字で落札されている。大谷と双璧をなすメジャーリーグのスターであるジャッジのカードも、それに匹敵する価値を持つ可能性が高い。

貴重すぎるアイテムが日本に渡っていたことにSNS上のファンも騒然。「これはやばい!! おめでとうございます」「マジで家建つレベルのカードですね。しかも結構いい家」「これが日本にあるとは驚きと感動」「凄いカードを引き当てた凄い人として歴史に名が刻まれました」と祝福と驚きのコメントが殺到した。もしもオークションに出品されれば再び億単位の争奪戦が繰り広げられるのは必至だ。（Full-Count編集部）