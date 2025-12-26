名古屋駅や栄の中心街にアクセスしやすく便利な立地の「リッチモンドホテル名古屋納屋橋」が2025年11月25日にリニューアルオープンしました。これに伴い、ホテル1階に朝食ビュッフェを堪能できる「ロイヤルホスト名古屋納屋橋店」も新規開店したので、朝食付きで宿泊してきました。

エントランスから館内に入ると、納屋橋エリアの特徴である重厚で⾵格あるイメージを取り⼊れ、⽊⽬を基調とした落ち着いた雰囲気に刷新したロビーが広がっています。

ロビー中央には江⼾時代から400年以上の歴史を持つ「有松・鳴海絞」を⽤いた特注シャンデリアが設置されています。「⾚津焼」など、名古屋を代表する伝統的⼯芸品を展⽰するコーナーも。

フロントの向かい側、エレベーター横のアメニティコーナーに、歯ブラシ、くし、カミソリ、入浴剤、スキンケア、コーヒー、紅茶などが用意されており、必要な分を持っていくスタイルです。

客室はプレミアムツインルーム（11室）、デラックスダブルルーム（11室）、シングルルーム（203室）、ユニバーサルツインルーム（1室）の4種類。今回はプレミアムツインルームに宿泊しました。38平米の広々とした客室は、定員3名で、ファミリーやグループでの滞在にも適しています。

部屋と通路の間は引き戸で仕切られており、前室には電⼦レンジと2ドア冷蔵庫が備わっています。その隣はクローゼットで、十分な量のハンガー、バゲージラック、洋服ブラシ、靴べら、室内履きが用意されています。

キャビネットの中には、カップ、グラス、電気ケトル。冷蔵庫の中身は空ですが、タンブラーがあるので、各階エレベーター前に設置されているウォーターサーバーから水を持ってこられます。

エレベーター前のウォーターサーバーは24時間自由に利用可能です（無料）。

室内は広さを感じられる設計で、落ち着いたカラーリングでほっとくつろげます。ベッドは寝心地に定評のあるシモンズ社製マットレス。清潔感を重視したデュベスタイルで、快適に眠れます。

ホテルは地上13階建て（1階がフロント・ロビー、朝⾷会場、2〜13階が客室）で、今回は最上階の13階のお部屋だったため、窓から名古屋駅周辺の高層ビルがよく見えました。

テーブルを囲むように配置された、木製のチェア2脚とゆったりとしたソファ。3名で宿泊する場合はこのソファをソファベッドとして使用できます。

大型液晶TVは無料BSチャンネルが利用でき、スマホやPCからのミラーリングも可能。ご自身で契約しているVODサービスがあれば、お部屋で映画鑑賞を楽しめそうです。

ベッドのヘッドボードには照明のスイッチや電源、USBポートが設置されています。埋め込み式で目立ちませんが、左右それぞれに小さな読書灯も備わっています。

ベッドの上にはパジャマ（ズボンなし、前ボタンのワンピース型のもの）がありました。

プレミアムツインルームの⽔回りは三点分離（浴室・洗面台・トイレが独立したスタイル）で、ベッドサイドからの視線をほど良く遮る⽊製格⼦の仕切りで、快適さと開放感が両⽴されています。

浴室は広めで、バスタブも手足を伸ばしてくつろげる大きさ。風呂用椅子と洗面器、ポーラのホテルアメニティ「IUGEN」のシャンプー・コンディショナー・ボディーソープが置かれています。

1階のロイヤルホスト名古屋納屋橋店の営業時間は11時から21時（L.O. 20時30分）です。朝食ビュッフェは6時30分から10時（L.O. 9時30分）まで利用できます。

ロビーから直接ロイヤルホスト名古屋納屋橋店の店内に入れます。朝食付きプランで宿泊すると、チェックイン時に朝食券を渡されるので、入り口でスタッフに渡してビュッフェを利用する形です。

ロイヤルホスト名古屋納屋橋店では、東海地⽅初となる40種類以上の朝⾷ビュッフェを展開しています。ロイヤルホスト名古屋納屋橋店限定で「うなぎごはん」「みそかつ」「どて煮」「⼿⽻先唐揚げ」「きしめん」といったご当地メニューがあり、名古屋らしさを堪能できるのが嬉しいポイントです。

刻みうなぎがたっぷり入った「うなぎごはん」は、そのままでも、わさびや⼭椒をトッピングし、お出汁を注いで「ひつまぶし」風にも楽しめます。

ご当地メニューのほか、ロイヤルホスト定番の「コスモドリア」や、ロイヤルホストの朝⾷ビュッフェで初登場の「ケールサラダ〜ピーナッツオイルドレッシング〜」、⾃社⼯場で作る⾃慢のパンなどロイヤルならではのメニューを含む、サラダ、ヨーグルト、和洋⾷などが並んでいます。

種類豊富なメニューから好きものを好きなだけいただける朝食ビュッフェで、朝からエネルギーをしっかりチャージできます。ケールサラダはみずみずしく、ケールのイメージが変わるおいしさでした。じっくり炒めたオニオンの甘みと約10種類のスパイスとハーブを使った伝統的な「ジャワ風ビーフカレー」もぜひ味わってみてください。

ビュッフェテーブルに並んでいるもののほか、3種類のオーダーメニューも頼めます。名古屋定番の「⼩倉トースト」や、ふんわり食感の「オムレツ」、ロイヤルホストの人気商品「パンケーキ」から選んでスタッフに伝えると、できたてをテーブルまで運んでもらえます。

名駅・伏見・栄エリアにアクセスしやすく利便性の高い立地、落ち着いた雰囲気でくつろげる客室、さらに、ご当地メニューも含む種類豊富な朝食ビュッフェを堪能できるロイヤルホストを併設したリッチモンドホテル名古屋納屋橋は、名古屋の観光拠点やビジネスユースにおすすめです。

名称 リッチモンドホテル名古屋納屋橋

所在地 愛知県名古屋市中区栄1-2-7

アクセス JR・名鉄・近鉄「名古屋駅」より徒歩15分、地下鉄「伏見駅」8番出口より徒歩4分

公式サイト リッチモンドホテル名古屋納屋橋、ロイヤルホスト名古屋納屋橋店

