¡¡ÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤È¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤¬£²£µÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä«¤Î²¦¼¼ÎéÇÒ¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢À»¥Þ¥°¥À¥é¤Î¥Þ¥ê¥¢¶µ²ñ¤Î³¬ÃÊ¤ÇÂ¾¤Î²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£²£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤³¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼»á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ï²¦¼¼¤Î¾Î¹æ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÆ±Æü¡¢²¦¼¼°ì²È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿ô»þ´ÖÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÎéÇÒ¸å¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¥¤²¦»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¹ÔÎó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤È¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Ï¡¢¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¥Ï¥¦¥¹¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¡¢Ãë¿©¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÝ¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤Ë¤¿¤À¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤Î¤ß¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²¿Í¤ÎÌ¼¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤¿¤È´Ø·¸¼Ô¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶µ²ñ¤Î³°¤Ë¤¤¤¿²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤È¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Î»²²Ã¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢²¦½÷¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¤Î·ï¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤Ï¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤ÎÎ¾Êý¤òÈò¤±¤Æ¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤¬¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤¿¤á¡ÖÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡×¤ÈÆ±²¦½÷¤ÎÍ§¿Í¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¿ÏÇ¤È½¹Ê¹¤Î¤ß¤ÎÉã¿Æ¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²¦¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ÏÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂè£³ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥Þ¥ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤Èµ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï¡¢¸µºÊ¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤«¤é£±£µ£°¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿ÆÌ¼´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
