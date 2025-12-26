「融資を返済できない中小企業」が増えている韓国…建設業・地方不動産に懸念「“不良拡大”の恐れ」

韓国で、銀行圏の融資延滞率が再び上昇の兆しを見せている。10月末時点で国内の銀行のウォン建て融資延滞率は0.58％となり、1カ月で0.07％ポイント上昇した。四半期中には延滞率が上がりやすい季節的要因が作用するが、内訳を見ると中小法人の急激な延滞率上昇が見られた。

【韓国銀行】「今の韓国は日本のバブル崩壊直前と似ている」

12月26日、金融監督院によると、10月末時点の国内の銀行のウォン建て融資延滞率（1カ月以上の元利金延滞基準）は0.58％で、前月より0.07％ポイント（p）上昇した。ただし、8月末の0.61％よりは低い水準だ。

銀行圏の延滞率は通常、四半期の途中で上昇し、四半期末に下落する傾向を示す。実際、今年も年初の1・2月は前月比で上昇したが、3月には0.53％に下落した。その後、4・5月に再び上昇し、6月には0.52％に低下。7・8月に上昇した後、9月には0.51％まで下がった。

10月、1カ月間の新規延滞発生額は2兆9000億ウォン（日本円＝約3143億円）で、前月より4000億ウォン（約433億円）増加した。一方、延滞債権の整理規模は1兆3000億ウォン（約1409億円）で、前月より3兆5000億ウォン（約3793億円）減少した。

部門別に見ると、企業融資の延滞率は0.69％で、前月末比0.08％ポイント上昇した。特に中小法人の延滞率は0.93％と、上昇幅（0.12％ポイント）が最も大きかった。

中小企業融資の延滞率は0.84％で0.09％ポイント上昇し、個人事業者向け融資は0.72％で0.07％ポイント上昇した。大企業融資の延滞率は0.14％で0.02％ポイント上昇した。

家計融資の延滞率も上昇傾向を示した。10月末時点の家計融資延滞率は0.42％で、前月末より0.03％ポイント高かった。

住宅担保融資の延滞率は0.29％で0.02％ポイント上昇し、住宅担保融資を除く信用融資などの家計融資延滞率は0.85％で0.10％ポイント増加した。

これについて金融監督院は、「今後、個人事業者などの脆弱部門や、不況が続く建設業・地方不動産を中心に不良が拡大するおそれがある。延滞・不良拡大の可能性に備え、不良債権の常時売却や引当金の積み増しなどを通じて、十分な損失吸収能力を維持するよう誘導していく」と伝えている。

（記事提供＝時事ジャーナル）