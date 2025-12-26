この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「マイナス１０℃のソウルの街を夜歩く」と題した動画を公開しました。氷点下の韓国・ソウルの街を散策しながら、現地の食文化や街並みについて語っています。



動画は、茂木氏が「マイナス5℃ぐらいかな」と話しながら、夜のソウルの街を歩く場面から始まります。体感ではマイナス10℃にも感じるという厳しい寒さの中、夜でも賑わう通りの様子を伝えています。



散策の途中、茂木氏は韓国の食文化について言及。「食文化が多様性というか、包容力がある気がしますね」と自身の考えを述べました。また、まだ読めないというハングル文字に触れ、「読めるようになったらきっとまた楽しい世界が広がるんでしょうね」と今後の楽しみについても語っています。



動画の終盤では、短い滞在ながらソウルを満喫したことを報告。深夜でも多くの店が営業しており、活気にあふれる街の様子が収められています。



脳科学者の視点から語られるソウルの魅力は、現地のリアルな空気を感じさせます。冬の韓国旅行を計画する際の参考になるかもしれません。