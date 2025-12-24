Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬¤ó¤Ç»àµî¡¡³¤ÍÛÄ®½Ð¿È¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÚÆÁÅç¡Û
³¤ÍÛÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢ーºÇÂ¿¤Î94¾¡¤ò´Þ¤à¥×¥í113¾¡¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢12·î23Æü¤ËS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÆ´¤ì¤ä¤ï¤Í¡¢Ìîµå¤ÎÁª¼ê¤ÇÆ±¤¸À¤Âå¤ä¤«¤é¤Í¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î³«Âó¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
1964Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³¤Æî¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢³¤Æî¹â¹»ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¶´ôÄ®¤Î°ì»³Ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ç¤¹¡£
Èøºê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤Ë½Ð¾ì¡¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈøºê¤µ¤ó¤È½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡¦°ì»³ Ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¡Ë
¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤À¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë°¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥àー¥É¥áー¥«ー¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡¢³§¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃãÌÜ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌîµåÉô¤ÎÆ±µéÀ¸¤é¤Ç¼µ¶ô¤Î»³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤È¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡×
¡Ö¿©¤Ù¤ó¤«¤È¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢Æ±¤¸¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡¢3Ç¯¤ÇÂàÃÄ¡£
1970Ç¯¤Ë¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡£
¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°À©¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿73Ç¯¤Ë½éÂå¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ê¡¢94Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à¡¢·×12ÅÙ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡Ö9ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥®¥ã¥é¥êー¤âÂç´î¤Ó¡×
¡Ö¹Åç¥ªー¥×¥ó3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Ç¤¹¡£ÄÌ»»¤Ç44¾¡ÌÜ¡×
¡Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¦Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¡ÊÅö»þ37ºÐ¡Ë¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¥²¥ó¤¬¤¤¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éËÍ¤Ï¾¡¤Ä¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
1996Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¡£
¤½¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¡¢¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¼µ¶ôÄ®¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×
¡Ö¤É¤¦¤â¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¦Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¡ÊÅö»þ49ºÐ¡Ë¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¿Æ¤ÎÎÏ¤¬Âç¤Ç¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤À¤«¤é¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤È¤«Èøºê¤Î¤´ÀèÁÄ¤µ¤Þ¤Ë¡Ê±ÉÍÀ¾Þ¤ò¡ËÂ£¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö100¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈôÌö¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤«¤é¤Ê¡¢1997Ç¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈôÌö¤·¤è¤¦¡ª¡×
2002Ç¯¤Ë¤Ï¡¢55ºÐ¤Ç¤ÎºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£
À¸³¶¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢ーºÇÂ¿94¾¡¤ò´Þ¤à¡¢¥×¥íÄÌ»»113¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¤ò2ÅÙÀ©¤·¤¿ºûÀ¸Í¥²ÖÁª¼ê¤ä¡¢º£¥·ー¥º¥ó¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¤Ç¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¿ô¡¹¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Î¥×¥ìー¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£