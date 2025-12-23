「負けてきたという情報は知っていますけど、過去のことなので」

ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、本拠地で入団会見を行った。球団公式YouTubeは会見の模様を公開。史上最年少3冠王の発言がファンの間で話題となっている。

ホワイトソックスは3年連続でシーズン100敗以上を記録。昨季はメジャーワースト121敗を喫するなど歴史的な低迷が続き、来季も厳しい戦いが予想されている。そんな中で村上は「負けてきたという情報は知っていますけど、過去のことなので」と発言。打線のキーマンとして堂々の宣言だったが、ファンは先行きを不安視した。

村上の発言を取り上げた米スポーツ局ESPNのジェシー・ロジャース記者のX（旧ツイッター）には、ファンから「彼は（ホワイト）ソックスと契約したことは分かってるよね？」「どうやらホワイトソックスに精通していないようだ。そのうちわかる」「彼は不都合な現実を突然知ることになる」「それを信じるなら……」「誰が彼に教えてあげるの」「すでに彼を気の毒に思う」などとコメントが集まった。

2023年に38本塁打を放ったロバートJr.外野手をはじめ、元ドジャースのミゲル・バルガス内野手、23歳のカイル・ティール捕手ら若手も出てきている。チームの未来を不安視するファンの声を黙らせたいところだ。（Full-Count編集部）