おばたのお兄さん、愛息子のため仕事合間パパ活満喫＆爆買い
お笑い芸人・おばたのお兄さんが21日、オフィシャルブログを更新。香川県高松市での仕事の合間に愛息子のための“パパ活”ショッピングを楽しんだ様子を明かし、 ファンから反響を呼んでいる。
この日、おばたは『仕事合間にパパ活しました。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は高松のケーズデンキさんでお仕事！」と切り出し、SHARPのイベントでお笑いステージを務めたことを報告した。会場では「めっちゃお買い得だった」といい、話題の「ヘルシオトースター」を購入したことや「香川高松に来て最初に 買ったものはジュースでもうどんでもなく、トースターでした！」とユーモアたっぷりにつづった。
さらに、１ステージ目と２ステージ目の合間に外へ出ると夫婦そろってお気に入りだというベビー・キッズ用品店「バースデイ」を発見したといい「もちろん行きました。 そして、買いました！笑」と即入店したことを明かした。
店内では、個性的なコラボ商品に目を奪われた様子で「いい意味で独特な服がいっぱいあるのね！それが大好物で！」とテンション高めに伝え、仮面ライダーのマスクシリーズや恐竜柄のソックス、さらに息子が好きだという干し芋まで購入し「これで2,700円くらい！」とコスパの良さにも満足した様子だった。
最後は「などなど、パパ活に勤しみました」と述べ「明日は鹿児島です！でも一旦東京へ戻ります！！」と多忙なスケジュールも明かし、ブログを締めくくった。
仕事と育児を両立しながら、楽しそうに“パパ活”を満喫する姿にファンから「タラタラしてんじゃね〜ようちの息子にも着せたい」「タラタラしてんじゃねーよとか笑 仮面ライダーのかわいいですね！」「ナイスパパ」「いつでも子供ファーストなおばたのお兄さん 素敵パパ過ぎる」「いつもご家族のことを考えているお兄さん本当に素敵」「バースデー可愛すぎます！！！！」などの声が寄せられている。
おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
