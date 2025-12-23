お笑いコンビ「ミルクボーイ」が23日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」（火曜正午）に出演。21日に放送された漫才師日本一決定戦「M―1グランプリ」決勝で審査員を務めた駒場孝（39）が緊張の1日を振り返った。

駒場は今年の「M―1」で初の審査員を務めた。前週の放送では初の審査員とあり「めっちゃ食べてるのよ。お腹はすくねんけど、体重計乗ってもほんまにどんどんカサ減ってるねん」「何も変わらん生活してるねんけど、どんどん痩せていくねん」などと緊張のあまり、体重が減少していると告白。

決勝当日も「自分が出ている時は自分の人生だけがかかっていたけど、今回は人の人生が変わってしまうから。（審査員が）決まってから、体重が3kg減って。できものも8個増えました」と緊張した面持ちで審査員に臨んだ。

この日の番組冒頭、相方の内海崇から「ちょっと太りました？栄養が体に行き届いてる感じですね」とようやく緊張から解き放たれたのではと振られると、駒場は「目開いてなかったですね…。改めて見たのよM―1を。冷静に見てるつもりやけど、テレビで見てるほどの冷静さはもちろんない。普通に皆のネタもう1回見たかったしね」とテレビ放送を再度、チェックしたという。

すると、「テレビで見たら目開いてなかったね。二重どころか三重ぐらい。目のシワがめちゃくちゃなってたね」と自分の顔つきに異変があったと笑い「ほんで唇もまっピンクというか…。耳真っ赤…」と自ら指摘。「恥ずかしいわ、ほんま。緊張したら赤なるの。髪伸ばしたいわ〜。耳隠したいわ。耳真っ赤やし、手真っ白」と緊張すると耳が赤くなる癖がバレないよう髪の毛を伸ばしたいと苦笑いした。

また、審査員が順に司会の今田耕司から案内されることから、内海が「一番怖い順番やで。ノリというか流れも分からへんし」と指摘。駒場は「俺もほんまに審査員やらせてもらうに当たって、マジで昔のやつから見た。12月入って。普段見るのってネタやん？どっちか言ったら。ネタとか点数。この時、こんだけやってんやとか。審査員の人の顔とかコメントとか、どんなこと言うてはったんかなって細部まで見てなかったから、ずっと見た。漫才尽くしやったわ、この12月」と審査員を務めるにあたり、今月に入って過去のM―1を見尽くしたと笑っていた。

そして「ほんで、それ（過去大会）を見てると、（審査員が）めっちゃボケるタイプと真面目にトントンと流れていく時とあったから、これほんまにどうやろって予想が付かへんかった」と審査員紹介の時にどうコメントするか迷ったと回想。「一応、体重のこと言っておこうと思って」と痩せたことを口にしたと笑った。

また、自身の直前に紹介されたナイツ・塙が上戸彩に絡めて「ズートピア2」を見たとボケて会場がウケたことから「真っ白。ほんまに」と頭がパニックになったという。加えて「今日、コイツ（が審査員で）大丈夫なのかってのにも繋がってくるような気がして…。初めて出て、真面目でいいんやけど、ここから3時間あまり…」と審査員の信頼にも関わる場面だったことから難しい局面だったと振り返り「ほんまに耳赤なったわ」とド緊張したと語っていた。