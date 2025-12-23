2023年に藤浪とのトレードでオリオールズからアスレチックスに移籍

阪神は23日、新外国人イーストン・ルーカス投手の獲得を発表した。背番号は「42」に決定した。

29歳の左腕は身長191センチ、体重94キロを誇り、2019年 MLBドラフト14巡目（全体411位）でマーリンズから指名されプロ入りした。オリオールズ時代の2023年には藤浪晋太郎投手（現DeNA）とのトレードでアスレチックスへ移籍した。

昨季はブルージェイズで6試合に登板。3勝3敗、防御率6.66だった。メジャー通算では20登板で4勝3敗、防御率8.02。マイナーでは165登板で13勝9敗、防御率3.71の成績だった。

本人にコメントは以下の通り。

「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げる為に全力を尽くします」（Full-Count編集部）