£Í£Å¡§£É¾×·â¤Î£´¿Í³èÆ°½ªÎ»¡¡Ã¦ÂàÍýÍ³¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¡ÄÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Èà²ò»¶´íµ¡á
¡¡ºòÇ¯²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿£±£±¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¤¬·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤ÎÃ¦Âà¤¬£²£²Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÃ¦Âà¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îà²ò»¶´íµ¡á¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Í£Å¡§£É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£²Æü¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡¢£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¡¢£Ò£Á£Î¡¢£Ë£Ï£Ë£Ï£Î£Á¤Î£´¿Í¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡×¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã¦ÂàÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é£´¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÃ¦Âà¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£Ã¦Âà¤ËÈ¼¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â°ÛÎã¤À¡£¡¡
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£±£±¿Í¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡×¤Ç±þÊçÁí¿ôÌó£±Ëü£´£°£°£°¿Í¤Î·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£´·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Í£É£Ò£Á£É¡×¤Ï½é½µ£²£³¡¦£³ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆ±Ç¯Ëö¤Î¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡£Ã£Ï£Ã£Ï£Ò£Ï¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ£³·î¡¢£Ò£Á£Î¤¬Àº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ£··î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤Ï¡Ö£Ê£Ï£±¡×ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ£±£°·î¡¢¤È¤â¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£Å¡§£É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï´Ú¹ñ´ë¶È£Ã£Ê¡¡£Å£Î£Í¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢µÈËÜ¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£²»³Ú³èÆ°¤È¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ÎÁÐÊý¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï£Ã£Ê¡¡£Å£Î£Í¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¸·¤·¤á¤ÎÍ×µá¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»öÌ³½ê¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°¤ò½ä¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢»öÌ³½ê¤â¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë£Ó£Î£ÓÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢°å»ÕÌÌÃÌ¤Ç¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾ïÃó¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¡Ø£Í£Å¡§£É¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶ìÇº¤·¤¿¡£
¡Ö£´¿ÍÃ¦Âà¤Î·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤¿²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ø²ò»¶¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Áá¤¯¤â´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£»Ä¤µ¤ì¤¿£·¿Í¤Ï·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££²£³Ç¯£±£²·î¤Î·ëÀ®¤«¤é£²Ç¯¡½¡½¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Áü¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£