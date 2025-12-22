500万円あった貯金が1年で137円に…30年妻の浪費を見守ってきた夫が耐えられなくなった理由

2025年12月19日、平口法務大臣は、国連総会で、国連加盟国が政策立案の際に参考とする「国連準則」に日本独自の「保護司制度」が好事例として盛り込まれたことを明らかにした。

保護司制度とは、犯罪や非行をした人の社会復帰や立ち直りを、地域で支える日本独自の制度だ。国連準則にはアルファベットで「hogoshi」と明記されているという。準則に日本独自の制度が記載されるのは初の事例となる。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「心の病や、トラウマが原因となり、アルコールやギャンブルへの依存、性や恋愛依存、浪費、自傷など逸脱した行いをする人は少なくありません。治療には長い時間がかかることが多く、メンタルを病んだ人にも“保護司”のような自助団体が必要だと感じています」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、大手企業に勤務する50歳の徹也さん（仮名）だ。「妻の浪費が激しく、このままでは共倒れになる。離婚して解放されたいのです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

500万円あった貯金が137円になっています

徹也さんから「とにかく話を聞いてください」と連絡があったのは、平日の18時。その15分後にはカウンセリングルームにいらっしゃいました。ダウンジャケットを脱いだら作業着で、胸に大手機械メーカーの社名が入っています。着のみ着のまま来たという印象です。徹也さんの体型は背が高くほっそりしており、ヘアスタイルはナチュラルグレイ。整った顔立ちに黒縁メガネをかけ哲学者のような風貌です。

「どこから話していいのかわかりませんが、これを見てください。1年前に500万円あった貯金が、今日で137円になっていますよね。結婚30年、こういうことの繰り返しで、もう解放されたいんです。妻の浪費癖のせいで、子供も持てませんでした」

怒りと悲しみが飽和状態になったような表情をしています。まずは出会いから伺うことにしました。

「妻とは高専（高等専門学校）で出会いました。1年の時に“可愛い子と同じクラスになれて、ラッキー”と思ったのが、最初の出会いです。高専は入学したその日から、専門知識と実践的な技術を学びます。実験と実習を重視しており、それと並行して勉強をするので、とにかく忙しい。授業についていくのも大変で、退学者も多いんです」

妻は、2年生の時に成績が足りずに退学したそうです。

「妻の親は、交通費も含めてお小遣いをくれない人で、妻はバイトをしていました。授業中も居眠りしているので、私がよく勉強を教えていたんです。でも、圧倒的に勉強時間が足りない。退学する日に、“教えてくれてありがとう。でも頑張れなくてごめんね”と手作りのクッキーをくれて、その日から女性として好きになってしまったんです」

節約が趣味の両親からお小遣いは一切なし

その日を思い出したのか、涙を流しながら「とはいえ、もうダメなんです」と泣いています。落ち着くのを待ちます。

「ポケベルや電話、メッセージで連絡を取り合っていて、半分付き合っているような関係でした。“彼女”の存在がいるから頑張れて、今の大手企業に採用されたのも妻の存在があったからだと思います。内定が決まった時に、妻とレストランで食事をして、男女の関係になり、朝、プロポーズしました」

当時の妻は、高専退学後高校に編入し、卒業後に医療事務の仕事をしていたそうです。

「親の反対を強引に押し切って結婚したんです。僕は昔風の男なので、妻に給料を渡して、小遣い制でしばらくやってきました。僕が給料を渡すと、妻のブランドバッグや服が増えていく。聞くと“お金があったから、買った”と。妻はお金が見えるところにあればあるだけ使ってしまう人だったんです」

妻の両親は節約が趣味で、必要なものも買わずに、妻を育てていました。妻の実家は決して貧しい家ではありませんでしたが、幼いころから欲しいものを全く買ってもらえず、ひもじい思いをしていたようです。このように育てられた人は、買い物依存症などに走る傾向があります。

「買い物依存のことは全く考えませんでした。というのも妻は、節約至上主義の実家から解放された反動で、欲しいものをなんでも買ってしまうと思っていたから。そこで、妻側をお小遣い制にして、僕が家計を握るようになりました。妻も医療事務の仕事を続けているので、その給料は全額お小遣いにしていいと伝えました。生活費としてゆとりがあるように渡して、“ここから貯金をして、100万円貯まったら子供のことを考えよう”と伝えたんです。でも、ゆとりの分はすべて使ってしまう」

30年浪費を見守ってきたが…

夫婦でフィナンシャルプランナーの講座を受けたり、子供向けのお金の教室などにも参加し、話し合いもしました。でも妻は使ってしまう。期待と諦めを繰り返すうちに、30年の歳月が経ってしまったそうです。

「もはや子供も望めない。僕の采配で都内にマンションは買えましたが、それだっていつまで持つかわからない。というのも、妻の浪費は止まらず、足りないと借りて、僕が後始末をするんです。泣いて謝られて、怒って出かけても、“お帰りなさい”と言われると、初めて妻と出会った、あの気持ちを思い出してしまう。もうどうすればいいか」

徹也さんは30年間、妻の浪費を見守っていました。家計の管理やお金について教え、保護司のように寄り添ってきました。今になって私のところに来ることに違和感があります。

「浮気の可能性があるからなんです。僕と妻とは、今でも夜の関係もありますが、先日様子がおかしかったんです。上の空というか、つまらなそうにしている。また、僕は3ヵ月に1回、2〜3週間程度の出張に行くことがあるのですが、予定を早めて帰ってくると、妻がいない。連絡すると“友達とお茶していたら、盛り上がってしまい今日は帰れない”と。

それで嫌な予感がし、お話したように500万円入れていた口座の通帳を記帳したんです。これは妻に“僕が事故で死んだ時など、もしもの時に使うので、絶対に使ってはダメだ”と教えていた預金です。それがこの1年でたった137円になっていたので、これはヤバいと思いました」

徹也さんは「30年は本当に長い歳月です。僕は初恋の人と結婚し、30年を一緒に過ごすことができた。もういいでしょう。妻と未練なく別れたいです」

そう言いながらも泣いています。徹也さんと妻は共依存のような状況になっているとも思いました。「もういろいろ解放されたいんです。妻が別の男に抱かれている、その決定的証拠を見て、気持ちに区切りをつけたい」とおっしゃっていました。

浪費癖というのは、「依存症」の一種です。悪気があってというよりも、ストレスや問題があるからこそ起きていることがほとんどです。その場合、𠮟責することには効果がなく、ストレスの原因を改善しながら、使えるお金を手元に置かないなどの施策が必要になります。徹也さんは30年試行錯誤を繰り返してきたのですが、専門家ではありません。それでもご自身で必死に考え、保護司的役割を担ってきたことで、徹也さんのメンタルも心配です。

現状を見極めて対策することが必要です。私たちもすぐに調査に入る準備をしました。

◇徹也さんの話を聞くにつけ、妻はストイックすぎる育った環境から、「お金を使う」ことに依存をしているようにも思える。サポートが必要なのだろうけれど、一緒に暮らしている身にはつらい。むしろ徹也さんが30年支え続けたことは賞賛にも値するだろう。しかし1年で虎の子の500万円を使われた上、浮気をしているとなれば、徹也さんが助けを求めるのも当然だ。

では妻はどのような行動から500万円を後編「結婚30年、50歳の妻はなぜ「1年で500万円を使い込んだ」のか。驚愕の原因と元同級生の夫の決断」にて詳しくお伝えする。

【後編】結婚30年、50歳の妻はなぜ「1年で500万円を使い込んだ」のか。驚愕の原因と元同級生の夫の決断