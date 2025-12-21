引退後もトレーニングを続けるOB

日本ハム、オリックス、阪神でプレーした糸井嘉男氏が20日、インスタグラムを更新。ジムで過酷なサーキットトレーニングに励む様子をアップした。引退したとは思えないたくましいボディにファンからは「44歳の身体じゃない」「ワオ」と驚きの声が寄せられている。

現役時代は高い身体能力を持ち味に“超人”と呼ばれた糸井氏。プロ入り後に投手から野手に転向し、28歳で初の規定打席に到達。35歳で初の盗塁王に輝き、41歳まで現役を続けた。

近年はNetflixのサバイバル番組に出演するなど、その体に鞭を打っている。インスタグラムでは「フィジカル・アジア」の仲間とともにローイングマシン、腕立て伏せなどのトレーニングを行う様子を公開した。

ハーフパンツのみで汗を流す糸井氏。大きな大胸筋と割れた腹筋が露わとなっており、ファンからは「すんごい体」「すげえ……」「糸井さんはこの先何になるんだろう？ 超人の更なる所って……何だろう スーパーサイヤ人で誰かとフュージョンして地球も宇宙も救うのかな」「すんごい身体です」と驚きの声であふれていた。（Full-Count編集部）