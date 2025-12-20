22日発売の情報誌「JUNON」2月号に宗山、黒川、中島、古謝が登場

楽天は20日、22日発売の情報誌「JUNON」2月号に4選手が登場することを発表した。楽天の選手が同誌に掲載されるのは今回が初めて。ユニホーム姿から様変わりした初々しい選手たち。中でも「さすがにイケメンすぎないか」「アイドルよりアイドル」と視線を集めたのが、宗山塁内野手だった。

今回起用されたのは、宗山、黒川史陽内野手、中島大輔外野手、古謝樹投手の4人。誌面では、今企画のために特別に撮り下ろされたグラビアページで、普段のユニホーム姿とは異なる洗練されたファッションに身を包んだ「新たな一面」を披露。さらに4選手によるスペシャルクロストークも掲載されている。

「これは人気出ます」「めっちゃアイドル」と4選手にファンも大興奮するなか、ひと際話題をさらったのが宗山だ。

さわやかな笑顔は普段通りだが、今回の撮影では前髪をおろす“特別仕様”。「宗山選手の前髪貴重」「宗山キュンがひたすらかわいい」「前髪下ろした宗山くん良い」「宗山くん圧倒的に可愛い」「ちょっと息できない」「宗山君はその辺のアイドルよりイケメンやな」「宗山さんの前髪ありえぐい」「世間にバレすぎる」とコメントが殺到している。

昨年のドラフトでは、5球団が競合の末に明大から1位指名で入団。122試合に出場して規定打席に到達し、打率.260、球団新人歴代2位の112安打、3本塁打、27打点、7盗塁をマーク。惜しくも新人王は受賞できなかったが、パ・リーグ遊撃手部門のベストナインに選ばれた。（Full-Count編集部）