ワールドシリーズ制覇したドジャースの選手らが受け取るポストシーズンの分配金は、1人当たり48万4748ドル（約7650万円）になったと米複数メディアが伝えた。米経済誌フォーブスはポストシーズンで各チームが得た分配金を報じている。

分配金の対象はポストシーズンに出場した全12球団で、今年の総額は約1億2820万ドル（約202億2400万円）。選手・スタッフらへの分配金はチームの収入とは別の枠だ。フォーブスによると、ワールドシリーズを制したドジャースが受け取る分配金総額は36％となる4614万7019ドル（約72億8000万円）。ブルージェイズは24％の総額3076万4679ドル（約48億5300万円）。ブラディミール・ゲレーロJr.内野手らは1人当たり35万4118ドル（約5600万円）を受け取る。

リーグ優勝決定シリーズ進出のマリナーズ、ブルワーズは24％で約3076万8000ドル（約48億5400万円）。地区シリーズで敗れたヤンキース、タイガース、フィリーズ、カブスの4球団は13％で約1666万6000ドル（約26億2900万円）となる。（Full-Count編集部）