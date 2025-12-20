Snow Manの渡辺翔太が、12月22日発売の『Myojo』2月号に登場。公式SNSで公開された誌面カットが、静かな美しさをまとったビジュアルとして話題を集めている。

【画像】和装で“ゆり”を持つ渡辺翔太／目黒蓮＆渡辺翔太の和装姿

■ブラウンヘア×和装で魅せる渡辺翔太

今回ピックアップされたのは、連載企画「24 hours with Snow Man 9つの時間」の第7回。公開されたカットでは、淡い色味の和装に身を包んだ渡辺が、床に座り、白いゆりの花を手に窓辺に佇む姿が収められている。

どこか儚さを感じさせる空気をまとい、明るめのヘアカラーが白い肌をいっそう引き立てている。フィルムカメラで切り取ったような、やわらかくも奥行きのある雰囲気が印象的だ。

投稿では、「すぐそこに迫る夜の足音にはまだ聞こえないふりをして、もう少しだけこの心地よいときを過ごせたなら」という一文も添えられており、写真の持つ静かな空気感と重なる世界観が伝わってくる。

SNSでは「儚い雰囲気で美しすぎる」「ゆり組ー！」「肌の白さが際立ってる」「和装が似合う」「どちらの御曹司でしょうか？」「すごく神秘的」「美しすぎて時が止まった」「えぐ…」「麗しい」といった声が相次いで寄せられている。

■目黒蓮とともに和装姿を披露したこともある渡辺翔太

Snow Man

