º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖB¡×É¾²Á¡¡No.1¤Î´üÂÔ¤â¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡È²ÝÂê¡É¡Ö¶ì¤·¤ó¤À¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï10ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡È¼é¸î¿À¡É¤È¤·¤Æ¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡ÖB¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö2025Ç¯¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·ÀÌóÏÈ¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¥È¥Ã¥×10¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¡£25ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢FAÏÈ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¤«·ë¤Ù¤º¡¢¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ëÏÈÆâ¤Î¶â³Û¤Ç¤·¤«·ÀÌó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥×¡¼¥ë¤Î80¡ó°Ê¾å¤òÅê¤¸¡¢·ÀÌó¶â650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó10²¯1100Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þÂå¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·º£µ¨½øÈ×¤ÏÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸ª¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¡£°ì»þ´ü¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿¸å¡¢9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î10.2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇµÏ¿¤·¤¿ËÉ¸æÎ¨0.84¡¢3¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸åÈ¾¤ÎÆ¯¤¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë