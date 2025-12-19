Ç®ÎõÂëÅÞ¡Ä¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Î¿·À±¤¬¸ì¤ëÌ¥ÎÏ¡¡Ãø½ñÆÉ¤ß´¶·ã¡¢¼Â¤Ï¡È¤Ï¤È¤³¡É¤ÎÆâÌî¼ê¤â
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Åß¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ö¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼³¦¶þ»Ø¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢Åìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î¼ã¼ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡¦²¼Àî¹Ã»ÌÁª¼ê¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥ê¡¼¥°¥ï¥ó³«Ëë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²¼ÀîÁª¼ê¤¬¸ì¤ë¡È¥Û¡¼¥¯¥¹°¦¡É¤ËÃíÌÜ¤¢¤ì¡£
¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥×¥íÌîµå¡¢ÆÃ¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£Ìîµå´ÑÀï¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¡ÖËÍ¤¬Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤¬¥ä¥Õ¡¼¥É¡¼¥à¡Ê¸½¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ç¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤âËèÆü¡¢Í¼ÊýÍ·¤Ó¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é6»þ¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×Âè2Àï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀï¤Ç¤¹¡£8²ó2»àËþÎÝ¤Ç¡¢¾¾Ãæ¿®É§Áª¼ê¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿ËÒÅÄÏÂµ×Åê¼ê¤«¤éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤Îº¢¤ÏÌîµå´ÑÀï¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿´ÑÀï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³§¤Ç±þ±ç²Î¤ò³Ð¤¨¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î±þ±ç¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¾²¬¹äÁª¼ê¤äº£¹¾ÉÒÌÀÁª¼ê¡¢Ê¡±ºÏÂÌéÁª¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤ÏËÍ¤é¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ´ÈÄ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ç¹Å¼°Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÑ²½µå¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°¿¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤ÇÁê¼ê¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëµ»½Ñ¤äµå¼ï¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ìîµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂÐ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ë¡Ö´Ö¡×¤ä¡Ö¶î¤±°ú¤¡×¡Ö¸£À©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤ËÀï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÀï½Ñ¤äÁê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë»î¹çÁ°¤ËÁ´¤Æ´°·ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀï½Ñ¤ÏËè»î¹çÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÆÍÈ¯Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡×
ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤ß¡Ö·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬Ã´¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ10ÈÖ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡ÊSO¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥àÅ¸³«¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ëÌò³ä¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¹¶¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÇÄ°®¤·¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¸«¤ëÊý¤Ç¤â¡¢¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢ÌÜ¤òÆ°¤«¤·¡¢Ì£Êý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë10ÈÖ¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½Ìîµå¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤ÏÎý½¬¤¹¤ë Å·ºÍ¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¡×¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃø½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¡Ö¿Í¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢ËÍ¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄÁª¼ê¤ÏÂç³Ø¤Î»þÅÀ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¥×¥í¤È¤¤¤¦Æ»¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂó¤¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤äÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ÆÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÍ¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Îº¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎËÜ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂº·É¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤º¹¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤È·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ²¿¤òËá¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï°ã¤¨¤É¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Â¾¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÌîµåÁª¼ê¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤Þ¤â¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÇØÈÖ¹æ2ÈÖ¡¦¾ëÅç·ò»Ê¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¾¾Ãæ¿®É§¤µ¤ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÁÄÊì¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºØÆ£ÏÂÌ¦¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶¯¤¤¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸¤Î´¶³Ð¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤È¤Ï¡¢Èà¤¬Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÉôOBÁí²ñ¤ÇÉã¤ÎÀ¶µÜ¹î¹¬¤µ¤ó¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼Â¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î×¢À¥Î´ÂÀÁª¼ê¤Ï¡È¤Ï¤È¤³¡É¤Ç¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤Þ¤ÇÈà¤ÏÅìµþ¡¢ËÍ¤ÏÊ¡²¬¡¢¸½ºß¤ÏµòÅÀ¤¬µÕ¤Ê¤Î¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Âç³ØÌîµå¤Ë¤ÏÁá·ÄÀï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Î½Ð¿È¹»¤ÎÁá°ðÅÄ¤È·ÄØæ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢×¢À¥Áª¼ê¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤â¤·¤â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´è¾æ¤ÊÂÎ¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½º£Ç¯8¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖPacific Nations Cup 2025¡×¡¢10¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¤½£±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¤´¼«¿È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤â¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¹ñºÝ»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À²ÝÂê¤Ç¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ï¡ØPRIDE¡Ù¡ØRESPECT¡Ù¡ØNEVER GIVE UP¡Ù¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤âÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤ËÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç104¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥µ¥à¡¦¥±¥¤¥óÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎTOP14¤«¤é¥Æ¥Ó¥¿¡¦¥¿¥¿¥ÕÁª¼ê¤¬µ¢´Ô¤ÈÏÃÂêËþºÜ¤Ç¤¹¡£Èà¤é·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥±¥¤¥óÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¸å¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤âÈó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Æ±¤¸¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥óÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Ï¡©
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¸Ä¿Í¤ÎÎ¾Êý¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¿¥ÕÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ¨¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
12·î20Æü¤Ë¥Û¥¹¥È³«ËëÀï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤ÈËº¤ì¤ºÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½¤½¤Î³«ËëÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³«ËëÀï¤Î¥ê¥³¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥º¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î9ÈÖ¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡ËTJ¡¦¥Ú¥ì¥Ê¥éÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¤ä¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¡Ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹¶·â¤Îµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Û¥¹¥È³«ËëÀï¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ï12·î20Æü¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤âÆ±¤¸¤¯¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÌò³ä¤Î9¡¢10ÈÖ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÉ±ÌîÏÂ¼ùÁª¼ê¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÎºÝ¤ËÅÝ¤ì¤¿Áª¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦µ»¡Ë¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥Û¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï1·î11Æü¤ÎÂè4Àá¤Ç¡¢¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯3°Ì¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢º£µ¨¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¸½ÌòÂåÉ½Áª¼ê¤¬2¿Í²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤âÍÊ¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËº¤ì¤º¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Û¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢1Ç¯´ÖÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿ÍÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ»Ä¤¹²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ëÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤¤¿å½à¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌîµå´ÑÀï¤Ç¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ±þ±ç²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¾¯¤·´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Î±þ±ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡Ø¿Í¤È¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Æß¤¤²»¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Ìîµå¤ÎÂÇµå²»¤ä±þ±ç²Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²»¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤ËÍè¤¿¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢²»¤ä¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×³¤Ï·¸¶Íª¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë