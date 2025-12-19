今年の分配金は約71億5500万円を超えると米報道

大谷翔平投手らが所属するドジャースは今季もワールドシリーズを制した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、ドジャースへの分配金の総額は4600万ドル（約71億5500万円）を超えることを報じた。分配金はポストシーズンに出場した全12球団が対象で、今年のトータルプールは1億2820万ドル（約200億円）となり、これを順位などに基づいて分配している。

また同メディアは昨年、2024年の分配金について、世界一になったドジャースの合計金額は4647万ドル（約72億3600万円）であること、同シリーズで敗れたヤンキースの分配金の合計は3098万ドル（約48億2500万円）であったことにも触れていた。ワールドシリーズで対戦した2球団がその年の分配金の半分以上を手にすることになるわけだが、今季ア・リーグからはブルージェイズが同シリーズに進出し、ドジャースに次ぐ分配金を得ていた。

つまり、ドジャースがワールドシリーズを連覇したこの2年間で得た分配金9247万ドル（約143億9100万円）は圧倒的と言える。他球団が羨むほどの“ボーナス”でバラ色のオフとなっている。（Full-Count編集部）