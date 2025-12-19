【初春トミカ12弾】午、麒麟、白狐にシマエナガ♪ 縁起 “良” モチーフ「福舞トミカ」
縁起の良い ”幸運をもたらすモチーフ” をラインナップした「初春トミカ」シリーズの新作がやってきた！ 新年を祝うくじ形式のトミカ「福舞（ふくまい）トミカ」の第12弾で新年を迎えよう。
☆縁起の良いモチーフがあしらわれた「福舞トミカ」イメージをチェック！（写真9点）＞＞＞
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の 新商品として、新年を祝うくじ形式の「福舞トミカ」の新作が、2025年12月27日（土）より全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにてお取り扱いがスタートする。
「福舞トミカ」は、2013年から展開している「日本らしさ」「正月らしさ」を軸にした「トミカ」の新春向け商品「初春トミカ」 シリーズの12作目の商品。
「福舞トミカ」というネーミングには、「たくさんの福」が踊り舞うような幸福な年になるようにと願いを込めている。
今年は、2026年の干支「午（うま）」や「シマエナガ」「白狐（びゃっこ）」「麒麟（きりん）」「蟹」といったトミカに初登場する5種と、「金のわに」1種を加えた全6種類の縁起の良いモチーフが勢揃い。
「それぞれに意味が込められている6種のモチーフ」「マット塗装をベースに細やかな金の装飾」「新年を祝うくじ形式」など、日本文化やお正月の魅力が詰まっている。
おみくじ感覚に、新年のお飾りに。
スペシャルな初春トミカで福を呼び込んでみてはいかが？
（C）ＴＯＭＹ
