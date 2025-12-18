バレンタインに向けたスイートなデザイン！ワンズテラス「もっともっとLOVE亜土ちゃん」

生活雑貨ストア「one’sterrace(ワンズテラス)」全店にて、アーティスト・水森亜土のアイテムが大集合するフェア『もっともっとLOVE亜土ちゃん』を開催。

“カワイイ文化”の先駆けであり、昭和レトロブームの中で再び注目を集める水森亜土の世界観を楽しめるイベントが、2026年1月7日(水)から2月11日(水)まで展開されます。

ワンズテラス「もっともっとLOVE亜土ちゃん」

開催期間：2026年1月7日(水)〜2月11日(水)

開催場所：one’sterrace(ワンズテラス)全店舗

1960〜70年代に一世を風靡し、今なお世代を超えて愛され続ける水森亜土のイラストを使用したグッズが勢揃いします。

前回2月に実施されたフェアの大好評を受け、2026年も開催が決定。

バレンタインシーズンにぴったりのスイートでレトロかわいいデザインを中心に、ワンズテラス限定の新商品や先行販売商品など、80点以上のアイテムがラインナップされます。

ワンズテラス限定商品

店舗でしか手に入らない限定アイテムとして、温かみのあるサガラ刺繍が施された巾着が登場。

ブルーグリーン、ピンク、アイボリーの3色展開で、ポーチや小物入れとして活躍します。

また、キャラクターがぴょこっと顔を出しているようなデザインのミニトートバッグも限定販売。

「召し上がれ」「待ってるよ」「窓辺」の3種が用意されており、ランチバッグやサブバッグとして最適なサイズ感です。

オンライン限定＆先行販売アイテム

ワンズテラスオンラインショップ限定の先行販売として、待望のぬいぐるみが登場。

ぷっくりとしたほっぺが愛らしい男の子と女の子のデザインで、ファン必見のアイテムです。

店頭では、エコバッグやメジャーカップ、ステーショナリーなどの先行販売商品も多数展開。

トレーディング織刺繍缶バッジなど、コレクションしたくなる小物も充実しています。

購入特典ノベルティ

フェア期間中、店舗にて2,000円(税込)以上購入すると、オリジナルミニミラーがプレゼントされます。

ホワイトとレッドの2色展開で、どちらも亜土ちゃんのイラストがあしらわれたオリジナルデザイン。

ポーチに収まりやすいコンパクトなサイズ感です。

※無くなり次第終了となります。

懐かしくて新しい「カワイイ」が詰まった『もっともっとLOVE亜土ちゃん』。

亜土ちゃんのキュートな世界観に浸れる特別な期間です。

(C)ADO MIZUMORI

