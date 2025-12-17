寒い季節のファッションで助かるのが、しっかり防寒できる裏起毛素材。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、肉厚な裏起毛素材が冬にぴったりなGUの「ヘビーウェイトスウェット」シリーズのパンツ。バレル型とワイドストレート型の2種類を購入したmakiさんに、シルエットの比較と着まわしコーデを紹介してもらいました。

GU「ヘビーウェイトスウェットパンツ」は肉厚裏起毛で防寒に最適

GUの「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」は、トレンドのバレル型のスウェットパンツ。肉厚でハリのある裏起毛素材ですが、しっかりときれいなシルエットなんです。ウエスト部分は総ゴムで、外側にヒモもついていて調節しやすいのもうれしいポイント。

【写真】スウェットでスタイルアップコーデ

カラーバリエーションが豊富で、ナチュラル、グレー、ブラック、ピンク、ダークグリーンの5色展開。価格は2990円でした。

次は同じくGUの「ヘビーウェイトスウェットワイドストレートパンツ」という、ユニセックスの商品。同じく肉厚な裏起毛素材でとても暖かいです。

ワイドストレートなのでストンと落ちるきれいなシルエットですが、ユニセックス商品なのでややカジュアルな印象でした。

こちらもカラーバリエーション豊富で、ナチュラル、ライトグレー、グレー、ブラック、ダークブラウン、ダークグリーンの6色展開。価格は2990円でした。

今回は、2種類のシルエット違いのスウェットを履き比べながら、着まわしコーデを紹介します。

「ヘビーウェイトスウェット」2種を履き比べ

171cmの筆者は、バレル型はブラックのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずはブルーのニットカーデを合わせてカジュアルコーデに。シルエットのおかげで、履くだけでちょっと今っぽいコーデに見えるところがお気に入りです。

171cmの筆者は、ワイドストレート型はナチュラルのMサイズを着用しています。普段女性用はLサイズを履くことが多いですが、ユニセックスなのでMサイズを選びました。

先ほどと同じブルーのニットカーディガンを合わせてカジュアルに。ストンと落ちるシルエットですっきりと見えますが、バレル型と比べるとややラフな雰囲気になりました。

ショート丈ニットと合わせてきれいめに

次はバレル型をややショート丈のニットと合わせてきれいめカジュアルなコーデにしてみました。

ボリュームのあるスウェットパンツなのでコンパクトなトップスを合わせた方がスタイルアップして見える気がしました。

ブラックは合わせやすく、カジュアルに見えにくく汚れも気になりにくくて万能なので、迷ったらブラックが絶対おすすめです。

次はワイドストレート型のパンツと合わせてみました。こちらもボリューム感があるので、コンパクトなトップスだとメリハリがついてスタイルアップして見えやすいです。

ワントーンコーデになったので、小物はブラウンで引き締めてコーデがぼやけて見えないようにしました。

ロゴニットで大人のカジュアルコーデ

次はバレル型をブラウンのロゴニットと合わせて大人カジュアルコーデにしてみました。

シンプルな組み合わせですが、バレルレッグがおしゃれなので簡単におしゃれ見えコーデが完成します。

ブラウンとブラックでちょっと重たい印象になってしまったので小物はホワイトで抜け感をつくりました。

次はワイドストレート型を合わせてカジュアルコーデにしてみました。

ワイドストレートパンツは裾にドローストリングできるコードがついており、裾を絞って形を変えることができます。ストレートのときよりもちょっとかわいい雰囲気に。

どちらも暖かくておすすめですが、ややきれいめに着たい方はバレル型、カジュアルに着たい方はワイドストレートがおすすめです。早くも売りきれのサイズも出てきているので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください