ディアスを3年6900万ドル（約106億7600万円）で獲得

メッツからFAとなったエドウィン・ディアス投手は、3年6900万ドル（約106億7600万円）でドジャースと大型契約を結んだ。今オフの米球界でも衝撃的なニュースとなっており、米スポーツ局「ESPN」のブラッドフォード・ドゥーリトル記者、デビッド・スコーエンフィールド記者は「A評価」をつけている。

記事では「ドジャースファンであるかどうかに関わらず、非常にシニカル（懐疑的）にも、あるいは楽観的にもなれるだろう。1年前のドジャースのブルペン戦略は、様々なチームでクローザーを務めた経験のある大物リリーフ投手を多く揃えることだった」と言及している。

「その顔ぶれは目を見張るものだった。トライネン、スコット、フィリップス、イエーツ、そしてコペック。しかし、この計画はうまくいかなかった。これらの投手たちは怪我やパフォーマンス、あるいはその両方で苦しんだ」

この背景から、ディアスを獲得したドジャースは「傲慢さの表れだと見ることもできる。どれだけ金を注ぎ込んでも、ブルペンに確実性などというものは存在しない。その最も基本的な教訓を、彼らは学ばなかった」と指摘している。

31歳のディアスは62試合に登板し、6勝3敗28セーブ、防御率1.63の成績を残した。同記事では「彼のキャリアで屈指のシーズンを送り、そして彼の基本的な能力は依然としてエリートレベルだ。制球が不安定になることは時折あるが、強烈なフォーシームとスライダーのコンビネーションにより、そうなった時でもピンチを切り抜けることができる」と絶賛されている。

大型契約で“守護神”を獲得したドジャース。同じ轍は踏みたくない。（Full-Count編集部）